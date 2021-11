Prima Categoria “B”, pokerissimo Savona al Picasso: 5-2 e primato agganciato

Risultato: Savona 5-2 Letimbro (2’ Macagno, 4’ Gamba, 58’ Gallotttti, 75’ Lamberti, 82’ Macagno, 85’ Albanese, 89’ Spaltro)

Quiliano. Oggi allo stadio Picasso va in scena uno dei match più attesi dell’ottava giornata del Girone A del campionato di Prima Categoria. Pronte a sfidarsi in occasione del derby ci sono Savona e Letimbro, formazioni con obiettivi sicuramente diversi tuttavia accomunate per la gara odierna dalla medesima volontà: quella di conquistare 3 punti fondamentali.

Per riuscirci mister Balleri si schiera con Bresciani, Serhiieenko, M. Esposito, Fonjock, Gallotti, Fancellu, A. Vittori, Stefanzl (C), Y. Vittori, Macagno e Gamba.

A disposizione ci sono Rinaldi, Gavarone, Cavallaro, F. Esposito, Spaltro, Insolito e Di Roccia.

Gli ospiti rispondono con Calcagno, Calabrò, Giusto, Frumento, Rossetti (C), Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio e Siccardi.

In panchina si accomodano Pelosin, Mellogno, Gallione, Penna, Odenato, Lamberti, Micheletti e Albanese.

Dirige il match il signor Lorenzo Pettirossi della sezione di Genova.

Alle 15:00 il direttore di gara comanda l’inizio del match con gli Striscioni immediatamente volti ad una notevole propensione offensiva.

Al 1’ il Savona dimostra di essere partito fortissimo. A. Vittori ci prova da fuori trovando l’attenta risposta di Calcagno, poi Gamba si avventa sul pallone trovando ancora l’opposizione dell’estremo difensore biancoblù. L’azione tuttavia prosegue ed ecco il primo episodio chiave della sfida: l’arbitro sanziona il fallo di un difensore gialloblù con il penalty. È calcio di rigore per il Savona!

Al 2’ Macagno in maniera impeccabile trasforma il proprio tiro dagli 11 metri: è 1-0 per gli uomini di mister Balleri al Picasso!

Al 4’ prosegue il dominio dei padroni di casa. Uno scatenato Macagno si invola verso la porta pescando Gamba il quale, solo di fronte alla porta spalancata, non può fare altro se non appoggiare il pallone in rete: è già 2-0 Savona!

Al 7’ prova a scuotersi la Letimbro con un tentativo dal limite dell’area, tuttavia Bresciani controlla senza alcuna esitazione

Al 15’ ecco la prima ammonizione del match: sanzionato l’intervento irregolare di Fonjock

Al 18’ sono ancora gli Striscioni a rendersi pericolosi. Matteo Esposito imbeccato splendidamente prova a calare tris indirizzando un ottimo tentativo di testa, ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa

Al 24’ Pescio tenta di rimettere in partita una Letimbro comunque viva, tuttavia la sua conclusione non sortisce l’effetto sperato

Al 25’ la sfortuna colpisce ancora il Savona. Mister Balleri si trova costretto ad effettuare un cambio per colpa dell’infortunio di Esposito, al suo posto dentro Gavarone

Al 28’ arriva il primo giallo anche in casa ospite: ammonito Vario per simulazione tra le proteste del pubblico

Al 38’ si scalda ulteriormente l’atmosfera al Picasso. Pescio si invola verso la porta vedendosi fermare la sua conclusione sulla linea di porta da un difensore biancoblù, tuttavia la maggior parte dei supporter degli ospiti lamenta un contatto da rigore. Ammonito per proteste anche Valdora

Al 41’ clamorosa occasione per l’11 allenato da Maurizio Oliva. Giusto da fuori pesca un angolo incredibile, ma Bresciani con intervento incredibile mantiene il risultato invariato

Termina cosí 2-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero frizzante, un match per il momento deciso da due fiammate dei giocatori offensivi con maggiore qualità tra le file dei padroni di casa. L’impressione è che servirà invece un pizzico di cinismo in più alla Letimbro, compagine comunque ancora decisamente in partita.

Alle 15:26 l’arbitro comanda l’inizio dei secondi 45’. 11 titolare confermato per entrambi i tecnici, l’unica variazione è rappresentata da Gavarone subentrato al 25’ al posto dell’acciaccato Matteo Esposito.

Al 2’ è subito la Letimbro a rendersi protagonista. Siccardi da fuori area tenta la soluzione di assoluto prestigio, ma il suo tentativo termina di poco alto: che brivido per il Savona!

Al 5’ sono nuovamente gli ospiti a tentare di impensierire gli Striscioni, ma Bresciani in uscita sventa la minaccia

All’11’ mister Balleri opta per operare una sostituzione: dentro Di Roccia, fuori Gamba

Al 13’ i padroni di casa calano il tris. Macagno utilizza le proprie doti per pennellare uno splendido cross sul quale si avventa Gallotti che, di testa, pesca l’incrocio dei pali: 3-0 Savona al Picasso!

Al 14’ il direttore di gara estrae il cartellino giallo nei confronti di Calabrò per proteste

Al 16’ mister Oliva opta per un cambio: Lamberti preleva uno stremato Vario

Al 19’ il tecnico gialloblù prova un’altra mossa: dentro Albanese al posto di Valdora

Al 22’ ancora ospiti protagonisti per una sostituzione con Siccardi richiamato in panchina per favorire l’ingresso di Odenato

Al 25’ entrambi gli allenatori scelgono di cambiare qualcosa: Calabrò lascia il posto a Penna per la Letimbro, Spaltro in campo invece per Youri Vittori

Al 31’ la riaprono gli ospiti. Lamberti approfitta di uno svarione difensivo dei biancoblù per superare con una conclusione potente un non impeccabile Bresciani: è 3-1 il risultato al Picasso!

Al 35’ anche Rossetti si iscrive alla lista dei cattivi: cartellino giallo per proteste anche per lui

Al 36’ incredibile al Picasso. Lamberti sfiora la doppietta personale con un pallonetto delizioso, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla destra di Bresciani

Al 37’ la chiudono i padroni di casa. Macagno si incunea tra due difensori e, approfittando del folle retropassaggio errato da parte della retroguardia gialloblù, fulmina un incolpevole Calcagno: partita in cassaforte, è 4-1 Savona!

Al 40’ la Letimbro dimostra di non morire mai. Albanese da fuori pesca una prodezza balistica che beffa un indeciso Bresciani: è 4-2 il risultato al Picasso!

Al 41’ mister Oliva prova il tutto per tutto inserendo Mellogno al posto di Giusto

Al 44’ la chiude Spaltro. Il numero 16 biancoblù si invola verso la porta approfittando del magnifico velo di Macagno fulminando l’estremo difensore avversario: è 5-2 Savona!

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero

Al 45’+2 Spaltro da fuori tenta di sorprendere Calcagno, ma il portiere gialloblù risponde presente

Termina cosí 5-2 un match davvero scoppiettante, una sfida decisa dalle fiammate offensive di un Savona riuscito a dimostrare la propria maggiore qualità.