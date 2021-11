Prima Categoria “B”: Savona a valanga, rialza la testa la Vadese, un punto per lo Speranza

Il Savona torna a correre dopo il pareggio con la Campese e la sconfitta tra le polemiche contro la Sampierdarenese. Gli striscioni di David Balleri hanno letteralmente travolto il malcapitato Fegino. Un eloquente 6 a 0 ottenuto grazie alle doppiette di Youri Vittori e di Gamba, condite da un autogoal e dalla marcatura di Macagno. Il Savona è sceso in campo con Rinaldi, Serhiienko, Esposito M, Di Roccia, Fonjock, Fancellu, Esposito F, Vittori A, Vittori Y, Macagno, Gamba. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Cavallaro, Cigliutti, Vignaroli, Insolito, Rossetti. Allenatore: Balleri.

Torna al successo la Vadese, che sale così a quota otto punti in classifica. Un bottino che consente di vivere almeno una settimana fuori dalla griglia play out. Salis ha portato in vantaggio gli azzurrogranata. I genovesi hanno pareggiato allo scadere, ma un autogoal nel recupero ha regalato il prezioso successo per 2 a 1 agli uomini di Saltarelli.

Vadese: Provato, Venneri, Appice, Brondo, V. Suetta, Quaglia (70′ Enrile), Salis, Signori, B. Tona (70′ Ninivaggi) Giannone, Piu. A disposizione: Ceraolo, D’Anna, Cavalleri, Brando, Tatti. All. Saltarelli. San Cipriano: Carbone, Villa, El Atiki, P. Montecucco (67′ M. Montecucco) Merlo, De Vecchi (66′ Lalli), Saulle (63′ A. Montecucco), Olanda, Paolessi (78′ Pizzella), Lipani, Vicini (72′ Pozzati). A disposizione: Semino, Sacchi, Rosasco. Allenatore: Siri

Lo Speranza ha dato continuità al rotondo successo di sette giorni prima contro la Vadese pareggiando sul campo dell’ostica Campese, squadra terza in classifica, 3 a 3. Conti, Intili e Di Nardo i marcatori rossoverdi. Doppio Criscuolo e Marchelli per i genovesi padroni di casa.

Davide Girgenti ha schierato Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Diagne, Conti, Cham, Intili, Sabally, Certomà. A disposizione: Siri, Marsio, Scarfò, Pasquino, Sivori, Venturino, Di Nardo, Cirillo, Greppi. La Campese di mister Meazzi ha risposto con Balbi, Pirlo, Chiappori, Marchelli Di, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Bardi, Ardinghi, Criscuolo, Macciò. A disposizione: Zunino, Marchelli Da, Arrache, Pastorino, Bassi, Nania, Cenname.

Perde posizioni di classifica la Letimbro. Match pirotecnico al Santuario di Savona. I goal di Vario, Rossetti e Valdora non sono bastati per strappare punti a un Pra FC capace di andare cinque volte in rete con La Rosa, Carvelli (2), Gatto e Limonta. La Letimbro si è disposta così: Calcagno, Calabrò, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Molianari, Murialdo, Vario, Albanese, Siccardi. A disposizione: Pelosin, Mellogno, Gallione, Penna, Odenato, Lamberti, Micheletti, Pescio. Allenatore: Oliva.

La Sampierdarenese non ha fallito nel testacoda con il Città di Cogoleto. I “lupi” hanno vinto 2 a 0 grazie a una doppietta di De Vincenzo nel primo tempo. Mister Travi ha puntato su Lucchetti, Santoro, Camogli, Caroglio, Revello, Caviglia, Iadanza, Socchia, Menoni, Cozzi, Fazio. A disposizione: Perata, Ferrero, Dibennardo, Grezzi, Grandoni. La capolista ha risposto con Lo Vecchio, Firrarello, De Moro, Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Costa, Morani, Gesi, De Vincenzo, Pittaluga V. A disposizione di mister Oliva c’erano Zini, Signorastri, Cuneo, Panarello, Percivale, Biagini.

L’altro derby genovese, tra Pro Pontedecimo e Vecchiaudace è finito 1 a 1. Il Quiliano&Valleggia ha osservato un turno di riposo. I risultati hanno peggiorato la classifica per gli uomini di Ferraro, che al momento sono pienamente invischiati nella zona play out. La classifica è tuttavia molto corta, visto che la prima dei play off, il San Cipriano, viaggia a quota 9.

La classifica: Sampierdarenese 19; Savona 16; Campese 12; Pra FC 11; San Cipriano 9; Vadese Sperenza e Vecchiaudace 8; Letimbro e Quiliano&Valleggia 7; Fegino 3; Città di Cogoleto 1.