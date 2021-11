Prima Categoria “B”, il vento sposta il Savona: trasferimento al Picasso per la sfida contro la Letimbro

Quiliano. Domenica 21 novembre alle 14:30 andrà in scena uno dei match validi per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi in una partita dalle numerose chiavi di lettura saranno Savona e Letimbro, squadre agguerrite e desiderose di conquistare i tre punti. Nel caso degli Striscioni soprattutto per non perdere il passo di un’apparentemente inarrestabile Sampierdarenese.

La novità odierna non riguarda tuttavia l’importanza del match atteso dai tifosi, bensì l’ubicazione della sfida. Sarà infatti lo stadio Andrea Picasso di Quiliano ad ospitare il derby tra biancoblù e gialloblù, un’indiscrezione vociferata da alcuni che ha trovato conferma grazie ad un’esternazione del presidente Simone Marinelli: “Ringraziamo la Polisportiva Quiliano per la concessione del campo, per esaltare le qualità dei giocatori presenti nella nostra rosa abbiamo optato per un impianto meno esposto alle avversità metereologiche”.

Fuga dal vento dunque per quanto riguarda il Savona, questo per una soluzione che però è stato svelato essere stata adottata soltanto in maniera temporanea.