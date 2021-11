Prima Categoria “B”: il Savona ritrova la vetta e ringrazia lo Speranza, tris del Quiliano&Valleggia

Due sampdoriani, ironia della sorte, fanno felice il Savona e meno la Sampierdarenese. Il Savona dell’ex blucerchiato Balleri batte la Letimbro e agguanta i genovesi in testa alla classifica, fermati in trasferta dallo Speranza di Davide Girgenti, altro ex doriano. Bella vittoria, netta, del Quiliano&Valleggia. Ha riposato la Vadese.

Classifica: Sampierdarenese e Savona 19; Campese 15; Pra FC 14; Speranza 11; Quiliano&Valleggia 10; San Cipriano 9; Vecchiaudace, Vadese e Pontedecimo 8; Letimbro 7; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.

Savona 5 (Macagno, Gamba, Gallotti, Macagno, Spaltro) – Letimbro 2 (Lamberti, Albanese)

Savona: Bresciani, Serhiieenko, M. Esposito, Fonjock, Gallotti, Fancellu, A. Vittori, Stefanzl (C), Y. Vittori, Macagno e Gamba. A disposizione: Rinaldi, Gavarone, Cavallaro, F. Esposito, Spaltro, Insolito, Di Roccia. Allenatore: Balleri.

Letimbro: Calcagno, Calabrò, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio e Siccardi. A disposizione: Pelosin, Mellogno, Gallione, Penna, Odenato, Lamberti, Micheletti, Albanese. Allenatore: Oliva.

Speranza 2 (Cham, Di Nardo) – Sampierdarenese 1 (Gallo)

Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Sivori, Conti, Cham, Intili, Sabally, Di Nardo. A disposizione: Siri, Cirillo, Scarfò, Pasquino, Greppi, Venturino, Palmiere. Allenatore: Girgenti.

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Firrarello, De Moro, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Gallo, Morani, Gesi, De Vincenzo, Pittaluga. A disposizione: Zini, Panarello, Percivale, Signorastri, Costa, Chiarabini, Cuneo. Allenatore: Oliva.

Città di Cogoleto 2 (Grezzi, Grezzi) – Fegino 0

Città di Cogoleto: Lucchetti, Santoro, Siri, Caroglio, Iadanza, Caviglia, Grezzi, Revello, Menoni, Cozzi, Fazio. A disposizione: Perata, Dibennardo, Grandoni, Socchia, Camogli, Maragliano, Ferrero. Allenatore: Travi.

Vecchiaudace 0 – Quiliano&Valleggia 3 (Bazzano, Paggi, Grippo)

Vecchiaudace: Alesso, Persiani, Carrus, Canton, Yandri, Mineo, Pastore, Noris, Pili, Civaldi, Cipollone. A disposizione: Colombo, Pisani, Valle, Rondoni, Costa, Fernandez, Albanese, Sangiuliano. Allenatore: Migliaccio.

Quiliano&Valleggia: Cambone, Fabbretti, La Piana, Poggi, Vezzolla, Olivieri, Carocci, Magnani, Bazzano, Grippo, Saino. A disposizione: Bruzzone, Fiori, Fiore, Rebizzo, Pesce, Salutari, Intili, Paggi, Salinas. Allenatore: Ferraro.

San Cipriano 1 (Lalli) – Campese 2 (aut, Ardinghi)

San Cipriano: Carbone, Villa, El Atiki, Guida, Merlo, Rosasco, Saulle, Olanda, Vicini, Lipani, Lalli. A disposizione: Semino, Sigona, Vulpes, De Vecchi, Pozzati, Pizzella, Montecucco A, Montecucco M, Paolessi. Allenatore: Siri.

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Bardi, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Marchelli, Arrache, Criscuolo, Macciò. A disposizione: Zunino, Nania, Pastorino, Cenname, Bassi, Ardinghi, Marchelli. Allenatore: Meazzi.

Pra FC 3 (Donadini, Donadini, Donadini) – Pro Pontedecimo (Fravega)

Pro Pontedecimo: Pelizza, Dellepiane, Raganini, Mazzarello, Ferretti, Barabino, Pazienti, Bruzzone, Riva, Pasti, Fravega. A disposizione: Corsini, Tirasso, Piccaluga, Gagliano, Micalizzi, Dominici, Bassi, Bui. Allenatore: Danovaro.