Priamar, il ds Alessio Mantelli replica a Tuninetti: “Troppa TV, macché malafede degli arbitri!”

Fabrizio Tuninetti ha usato parole dure nei confronti dell’operato dell’arbitro in occasione della partita che il suo Borgio Verezzi ha giocato ieri contro la Priamar Liguria. Il direttore generale rossoblù ha chiesto maggiore rispetto nei confronti del sodalizio rossoblù da parte dei direttori di gara e non ha risparmiato alcune frecciate ad alcuni giocatori – senza menzionarne la squadra – rei a suo avviso di tentativi di simulazione.

Il direttore sportivo della Priamar Liguria Alessio Mantelli replica così al dirigente dei rivieraschi: “Innanzitutto volevo fare i complimenti sia al Borgio Verezzi sia alla Priamar Liguria per la bella partita di ieri. Tuttavia, leggendo le dichiarazioni del direttore generale del Borgio mi sembra giusto dire la mia. Credo che guardiamo troppa televisione in generale, perché se incominciamo a pensare alla malafede degli arbitri in Seconda Categoria è meglio che richiudiamo di nuovo tutto. La partita è stata combattuta con un rigore e un’espulsione per parte, ma questo non è stato raccontato”.

“Ma in generale – conclude Mantelli – non domandiamoci come mai non esistano più ragazzi giovani che vogliono fare gli arbitri se poi per ogni partita persa vengono messi alla gogna. E’ arrivato il momento di fare, tutti, un bagno di umiltà perché siamo nell’ultima categoria della Figc. Non possiamo pretendere Collina ad arbitrarci la domenica. Detto questo, ripropongo i miei complimenti a tutte e due le squadre ma anche all’arbitro che come ogni domenica è solo contro ventidue”.