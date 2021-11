Priamar bella ma sconfitta, Alessio Bresci: “La nostra identità è ancora più forte dopo questa partita”

Savona. Spotornese e Priamar, sabato sera, hanno dato vita ad una partita avvincente e ben giocata, dimostrando di meritare entrambe il primato. Ad avere la meglio, però, sono stati i padroni di casa per 1 a 0.

Le due squadre per i novanta minuti hanno giocato per vincere, schierate col 4-3-3 a tutto campo. A spuntarla sono stati biancazzurri, ma i savonesi escono a testa alta da questa sfida. Alessio Bresci conferma: “Come ho detto ai ragazzi alla fine della partita, credo che la nostra identità esca fuori da questa partita ancora più forte, perché abbiamo creato veramente tanto. Oggi potevamo stare anche due giorni in campo che la palla non sarebbe entrata. Loro hanno segnato nell’unica maniera possibile, non abbiamo concesso niente“.

“A parte i primi venti/venticinque minuti che stavamo facendo l’opposto di quello che avevamo preparato, perché abbiamo tirato alcune palle sopra senza alcun nesso logico – spiega l’allenatore della Priamar -, poi abbiamo iniziato a giocare come l’abbiamo preparata, attirandoli verso di noi, e abbiamo creato degli spazi sia dentro con Vallone ma soprattutto in ampiezza con Bianchi e Bianco, infatti abbiamo provato a far male ripetute volte”.

Gli interventi di Matteo Filippi sono stati decisivi. “Il loro portiere oggi ha parato veramente l’impossibile – sottolinea Bresci -, gli faccio i complimenti. Chi perde spiega, chi vince esulta, e quindi anche da ex mi complimento con loro“.

I rossoblù non sono stati capaci a sfruttare i calci da fermo. “Oggi, con le palle inattive, almeno in un’occasione bisognava fare gol – ammette Bresci -. Non ho nulla da recriminare ai giocatori che le hanno calciate. Sono sicuro che già da domenica prossima ripartiremo forte“.

Alessio Bresci, ex della Spotornese, è stato applaudito dai tifosi biancazzurri. “Mi ha fatto molto piacere, era un qualcosa di inaspettato. Sono le cose che riconciliano con il calcio, con lo sport e con la passione che mettiamo in ogni singolo allenamento”. Questa è stata la prima sfida contro un altro mister emergente, Calcagno. “Oggi io e Luca ci siamo conosciuti per la prima volta e abbiamo avuto modo di parlare di calcio e di altro, è stato un piacere” conclude Bresci.