Premio Quiliano Cinema, Vaccarezza: “Felice di questa ripresa dopo l’interruzione causata dalla pandemia”

Quiliano. “Questa mattina, nella sede della biblioteca civica del Comune di Quiliano si svolge la presentazione della quarta edizione del Premio Quiliano Cinema. Felice di questa ripresa, dopo l’interruzione 2020 causa pandemia, per proseguire il progetto di ‘valorizzazione del territorio attraverso un dialogo costruttivo tra il linguaggio della settima arte e le eccellenze del comprensorio quilianese'”. Lo comunica, in una nota, il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Questo premio – spiega – è nato dal desiderio di portare sul territorio la testimonianza diretta di chi il cinema lo fa, nelle sue varie declinazioni, per interagire con il pubblico, diffonderne la conoscenza, promuoverne l’attività e far comprendere agli utenti quanto vasto è il concetto di ‘indotto’ legato al mondo degli audiovisivi. Il progetto è diventato realtà grazie alla Genova Liguria Film Commission, e alla sua Presidente Cristina Bolla, che ringrazio di cuore, perché l’impegno profuso nella realizzazione di ogni iniziativa è davvero tanto: in questo settore, spesso ci si limita a osservare il risultato, senza soffermarsi sulla mole di lavoro che c’è dietro le quinte, per presentare un ottimo prodotto finito e quante professionalità sono coinvolte in ogni singola produzione. Liguria, terra conosciuta a livello nazionale non solo per il turismo, ma anche all’industria cinematografica e televisiva”.

“La mattinata prosegue, sempre a Quiliano, con la visita agli spazi allestiti per ‘Granaccia e rossi di Liguria’ promossa da Pro Loco Quiliano, Slow Food del Savonese, patrocinato dalla Regione Liguria e dalla Città di Quiliano. La prestigiosa rassegna è giunta alla sua 16° edizione, e raccoglie la presenza di produttori arrivati da tutta la Regione con i vini rossi DOC e IGT della Liguria: Granaccia, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Val Polcevera e tanti altri” prosegue Vaccaezza.

“La Granaccia è arrivata dalla Spagna nel 700 e qui è rimasta. Pare che il vitigno (grenache) sia stato piantato da famiglie locali che facevano affari con gli spagnoli con la produzione di carta, poi di fatto è diventato “autoctono”. Nel 1978 si è guadagnato una medaglia da parte di Luigi Veronelli: “La granaccia di Quiliano è fra i migliori vini d’Italia e quindi del mondo”. Il nostro territorio è ricco di opportunità di sviluppo nei settori più diversi, la sua promozione attraverso eventi dedicati, lo strumento migliore per implementarne la crescita. Un ringraziamento al sindaco Nicola Isetta: l’amore per il territorio è per lui la prima cosa, lo dimostra sempre, con azioni concrete, in tutti i campi” conclude.