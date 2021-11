Premio Città di Quiliano “Un Autore per la Musica Italiana”: assegnato a Vasco Brondi

Quiliano. Sarà il cantautore ferrarese Vasco Brondi l’ospite d’onore dell’undicesima edizione del “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente” che si svolgerà nei giorni 10 e 11 dicembre al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano.

A Vasco Brondi (già noto per il progetto musicale “Le Luci della Centrale Elettrica”) verrà consegnato il premio “Un Autore per la Musica Italiana”. Come ogni anno, accanto al contest nazionale per artisti emergenti, l’evento prevede infatti anche l’assegnazione di questo riconoscimento che ha visto tra i premiati delle scorse edizioni, tra gli altri, Cristiano Godano, gli Yo Yo Mundi, i Perturbazione, Tricarico, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Teresa De Sio, Diodato e Roby Facchinetti.

Vasco Brondi è considerato un cantautore che ha influenzato la nuova musica italiana. Vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima nel 2008 per l’album “Canzoni da spiaggia deturpata”, ha pubblicato quest’anno “Paesaggio dopo la battaglia”, album della maturità e del cambiamento, arrivato a quattro anni di distanza dal precedente bellissimo “Terra” e dal successo dell’acclamato “Costellazioni”, album che nel 2014 impose la scrittura di Brondi come una delle più originali del panorama indipendente italiano.

Nella serata di sabato 11, oltre a Vasco Brondi si esibirà Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore più volte premiato al Premio Tenco e frontman dei “La Crus”, considerato una delle voci più interessanti e particolari della musica italiana. La sua esibizione sarà eccezionalmente accompagnata al pianoforte da Gianluca de Rubertis (“Il Genio”). Venerdì 10 sarà ospite Federico Sirianni, considerato tra i più importanti eredi del cantautorato genovese, che verrà premiato per il suo nuovo album “Maqroll”.

Tra gli altri ospiti saranno presenti Helle, cantante e producer bolognese vincitrice del “Premio Lunezia New Mood” per le nuove proposte, e Anna Luppi, cantautrice mantovana vincitrice della scorsa edizione del del “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

La manifestazione, da quest’anno denominata “Premio Città di Quiliano”, ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, verranno selezionati alcuni artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Durante le due serate sarà presente in sala una giuria d’eccezione composta da produttori, giornalisti e musicisti di livello nazionale. Oltre a Gianluca De Rubertis e Mauro Ermanno Giovanardi, saranno infatti presenti Marco Barusso, Fabio Gallo, Susanna Giusto, Giulia Lozzi, Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), Ferdinando Molteni, Marco Mori e Giordano Sangiorgi.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” ed è gemellato con alcune delle più prestigiose rassegne nazionali dedicate alla musica d’autore.

La serata di Venerdì 10 è a ingresso libero (su prenotazione, fino a esaurimento posti), mentre per la serata di Sabato 11 è previsto un biglietto.

Foto di Valentina Sommariva