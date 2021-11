Ppi, Fi-Lega: “A rappresentare Albenga sulla sanità sia l’ex sindaco Cangiano”. Tomatis: “Provocazione ridicola”

Albenga. “No alla regia del sindaco Tomatis che, in quanto medico di famiglia, ha le mani legate e si è dimostrato inefficace. A rappresentare Albenga sia l’ex sindaco Cangiano”, è la dura presa di posizione delle sezioni albenganesi di Forza Italia e Lega, definita “una provocazione ridicola” da parte del primo cittadino Riccardo Tomatis.

Il tema sanità resta rovente ad Albenga così come rovente si annuncia la Commissione Sanità prevista questa sera, dove i partiti di cdx avanzeranno la loro proposta, annunciando anche “una possibile spaccatura”, mentre a gettare acqua sul fuoco è proprio il diretto interessato, l’ex primo cittadino, che chiede “unione di intenti su un tema tanto importante”, ribadendo “la bontà dell’operato e il ruolo fondamentale che continuerà comunque a rivestire l’attuale sindaco”.

Non si dissipano, infatti, le nubi sul futuro del Punto di primo intervento di Albenga che, dopo la revoca con la precedente cooperativa da parte di Asl, sta vivendo giorni difficili, con una grave carenza di personale e conseguente difficoltà nella copertura dei turni: uno scenario che, come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, sembra metterne a repentaglio anche la sopravvivenza.

La situazione di totale incertezza ha dato vita ad aspre polemiche di stampo politico che, stando alle anticipazioni raccolte da IVG.it, questa sera faranno capolino anche all’interno della sede della Commissione Sanità, convocata dal presidente del consiglio comunale Diego Distilo e alla quale è stato anche invitato (molto improbabile la sua presenza) il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

A comporla saranno presenti, oltre a Distilo: Gerolamo Calleri (Lega), Cristina Porro (Lega), Eraldo Ciangherotti (Forza Italia), Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia), Riccardo Minucci, Camilla Vio, Raiko Radiuk e lo stesso Cangiano.

“Il sindaco Riccardo Tomatis, in quanto medico di famiglia e dipendente Asl, di fatto ha le mani legate e non può rapportarsi con la giusta forza e risolutezza con l’Azienda Sanitaria. Diciamo ‘no’ all’ennesima, inutile Commissione che, al termine, consegni una delega a lui per rappresentare Albenga in tema di sanità. Ci venga presentata una regia che esuli dalla presenza del sindaco oppure ognuno andrà per la sua strada”, il sunto della dura presa di posizione di Forza Italia e Lega, rappresentate da Ciangherotti, Porro e Calleri.

E qui arriva la proposta: “Crediamo ci sia la necessità di convergere su una terza figura che, oltre ad essere autorevole, fornisca garanzie in termini di rappresentanza. Per questo motivo, questa sera proporremo il nome dell’ex primo cittadino Giorgio Cangiano”, hanno spiegato ancora.

Mentre l’esponente di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis ha affermato di “non essere a conoscenza della proposta”, aprendo però alla possibilità di votarla “ma solo dopo aver valutato attentamente le motivazioni”, dando quindi concretezza (numeri alla mano) alla possibilità che la rappresentanza della Commissione possa essere affidata a Cangiano, non si è fatta attendere la replica del sindaco Riccardo Tomatis.

“Non so esattamente cosa proporranno Forza Italia e Lega, – ha affermato il primo cittadino, – ma il fatto che abbiano deciso di avvalersi di una figura al di fuori della loro realtà politica per convincere i loro stessi partiti in Regione non sta né in cielo né in terra. La trovo una provocazione ridicola ed è evidente che i nostri consiglieri nell’ambito dei loro partiti non contino nulla”.

“Proseguono con questo teatrino a dir poco imbarazzante nel quale i partiti sotto i quali sono stati eletti assumono delle decisioni e loro si ergono a difensori della collettività, di fatto contro le loro stesse decisioni. Così facendo continuano a prendere in giro la collettività e i cittadini albenganesi. Lo trovo vergognoso. Si commentano da soli”, ha concluso il primo cittadino.

A gettare acqua sul fuoco, senza voler entrare nel merito della proposta, ma predicando “unione di intenti su un tema di vitale importanza come il futuro dell’ospedale”, è stato il diretto interessato Giorgio Cangiano: “La Commissione ha una sua autonomia e come tale può fare le sue scelte, che saranno valutate. Ma chiarisco subito che qualsiasi decisione verrà presa andrà comunque portata avanti in condivisione con l’amministrazione. Riccardo Tomatis non ha alcuna incompatibilità, ha sempre rappresentato gli interessi della Città di Albenga e continuerà a farlo anche in tema di sanità. A prescindere da ciò che emergerà nella seduta, non esiste che la Commissione si muova senza il sindaco”.