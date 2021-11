Ppi Albenga, Tomatis (Fdi): “Soddisfatti per l’accordo con i medici di famiglia, così potrà restare aperto”

Albenga. Medici di famiglia nel Punto di primo intervento al Santa Maria Misericordia: posizioni contrastanti nel centrodestra ad Albenga. Se da una parte, infatti, Forza Italia e Lega non sono d’accordo con la scelta del governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti, dall’altra, invece, è a favore Fratelli d’Italia.

“Ci riteniamo soddisfatti per la soluzione trovata da Regione e Alisa che garantirà la sopravvivenza del Punto di primo intervento facendo ricorso ai medici di medicina generale”, afferma il capogruppo Roberto Tomatis, secondo cui, però, è importante che rappresenti “solo un punto di partenza”.

“Riteniamo che questa sia un’ottima idea per dare un ruolo ancora più concreto nella rete assistenziale del medico di base che tuttavia dovrà partecipare a corsi di formazione adeguati per poi iniziare la sua attività al Punto di primo intervento – prosegue Tomatis – In questo momento non è certo ammissibile parlare di pronto soccorso che è ben altra cosa. Accogliamo con favore l’accordo che permette sicuramente di tenere aperto un Ppi”.

“Non dimentichiamo – sottolinea con una vena ironica il capogruppo – che grazie alle politiche demenziali della Lega del precedente Governo della Liguria, ora siamo costretti a convivere in queste condizioni”.

“E’ ovvio che ora è necessario ristrutturare completamente i servizi assistenziali di tutto l’ospedale di Albenga e lavorare affinché il Santa Maria di Misericordia sia dotato di un vero pronto soccorso aperto 24 ore su 24 con tutti i reparti ad esso collegati. Se questo non fosse possibile, allora siamo disposti a rilanciare l’idea di una privatizzazione di alcuni reparti del nosocomio a condizione, però, che la nuova gestione garantisca anche l’attività di un pronto soccorso efficiente”, conclude.