Ppi Albenga, sindaco Tomatis: “Il centrodestra governa sanità da oltre sei anni e questi sono i risultati”

Albenga. Questa sera alle ore 19,30 si terrà la commissione sanità che avrà al centro la discussione sul futuro del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Albenga.

Nei giorni scorsi e nella giornata di oggi sono emerse diverse polemiche politiche alle quali il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha deciso di replicare: “Siamo stanchi di questo continuo ribaltare la situazione da parte dei consiglieri di minoranza che pensano di poter prendere in giro i cittadini albenganesi facendo finta di protestare contro le decisioni prese dalla loro stessa parte politica in Regione. Il centrodestra governa la sanità da più di 6 anni e quelli che vediamo oggi ne sono i risultati“.

“Sottolineo – prosegue il sindaco – il silenzio assoluto da parte dei rappresentanti degli stessi partiti ai quali loro appartengono impegnati in Regione e sul territorio. Il peso politico dei nostri consiglieri di minoranza è praticamente nullo dal momento che non vengono ascoltati neanche dai loro alleati. Se difendere l’ospedale significa offendere e insultare i primari e il direttore generale devo precisare che questo non è il mio modo si operare”.

“La mia professione – ha aggiunto Tomatis – mi permette di conoscere approfonditamente quali sono i temi e i problemi che emergono che sono, per me a maggior ragione, importanti. Albenga deve avere un ospedale che funziona! L’ospedale di Albenga è quello nel quale ho iniziato a fare il medico e nel quale mio padre ha lavorato tanti anni ed io vivo quotidianamente l’importanza di avere una struttura ospedaliera attiva e funzionale sul nostro territorio attraverso i miei pazienti”.

“Evidentemente i consiglieri di minoranza non capiscono o fanno finta di non capire che i problemi non possono essere risolti dal punto di vista tecnico, ma devono essere affrontati dal punto di vista politico con scelte legate all’emergenza attuale e indispensabili ad evitare di trovarci in futuro in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo” conclude il primo cittadino albenganese.