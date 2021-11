Povia a Savona contro il Green Pass, il comitato organizzatore replica ad Antifa: “No a connotazioni politiche”

Savona. Sabato 6 novembre saranno presenti in piazza Sisto IV su invito del Comitato di Savona, Pensiero Critico, il cantante Giuseppe Povia alle ore 15.30 e il giurista Ugo Mattei alle ore 17. L’iniziativa (in particolare la partecipazione di Povia) è stata duramente criticata dal Coordinamento Antifascista di Savona.

“Come già precisato in precedenza – si legge in una nota -, questo Comitato nasce da un gruppo eterogeneo di cittadini e non ha alcuna connotazione partitica o politica. Ciò che accomuna i promotori di queste iniziative è la forte contrarietà alle politiche liberticide, discriminatorie e anticostituzionali intraprese dal governo. Proprio per quanto sopra espresso, gli invitati a partecipare a queste iniziative sono e saranno diversi tra loro, come percorso culturale, politico e sociale. Chi accusa Povia di non essere un ospite gradito in città ma al contempo si ritiene un oppositore dello strumento del green pass è libero di non partecipare all’iniziativa, e dovrebbe al contempo evitare di sconsigliare in toni paternalistici di aderire all’evento”.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO

“Inoltre – proseguono dal Comitato -, questo atteggiamento censorio appare incoerente con i valori che forse professa a parole ma evidentemente non nei fatti. Precisiamo inoltre che molti aderenti al comitato sono anche iscritti alla CUB e che con quest’ultima non vi sia alcun conflitto. L’esigenza di prenotare per alcuni sabati, in futuro probabilmente in forma alternata, la piazza come Comitato è da ricondursi alla necessità di difendere la pluralità di opinioni e di poter ospitare personalità che, per quanto aperta possa essere l’assemblea CUB, non avrebbero trovato in essa la possibilità di esprimersi. Ciò vale a titolo di esempio sia per Povia sia per Mattei”.

“Speriamo pertanto che la CUB, a tutela dei suoi iscritti che da mesi si impegnano quotidianamente in entrambe le organizzazioni, prenda le distanze dalle affermazioni illiberali espresse da Savona Antifascista. Ribadiamo infatti che l’attività sindacale e del comitato non siano conflittuali, bensì complentari, in una lotta per la democrazia e la libertà mai come oggi messe a repentaglio dal lasciapassare verde” concludono.