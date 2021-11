Porta la tua azienda nel 4.0: ottieni fino a 50.000€ per la digitalizzazione

Maps, chat, wifi, videocall…

Ormai il digitale fa parte della nostra vita.

Ma quando non c’erano i social? Non esisteva la connessione?

Sentirsi, aggiornarsi e muoversi era davvero più complicato.

Internet e la tecnologia ha permesso di facilitare molti dei comportamenti che ci accompagnano ogni giorno, facendo in modo che ciascuno di noi possa dedicare più tempo alle cose che ama fare.

In generale, possiamo dire che più passa il tempo, più la nostra vita sarà “digitalizzata”.

Ma ad essere online non sarà solo la nostra vita, ma anche il nostro lavoro.

Molte aziende hanno già fatto passi da giganti in questo senso, ma altre devono ancora entrare a far parte del processo di digitalizzazione.

Sono proprio loro i destinatari di questa opportunità davvero speciale.

Tutte le imprese che vogliono aprire le porte al mondo del digitale possono ottenere un contributo a fondo perduto al 100% per portare la propria azienda nel mondo del 4.0, con un fondo fino a 50.000€ che permetterà loro di acquistare strumenti, tecnologie, ma anche partecipare a corsi di formazione sul mondo digitale, avere consulenze, costruire siti internet ed e-commerce.

