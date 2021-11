Finale Ligure. Polemica a Varigotti sui lavori per la nuova passeggiata a mare, progetto finanziato dalla Regione Liguria, che ha stanziato 1 milione e 380 mila euro dal Fondo strategico.

Nel mirino sono finiti gli alberi presenti nel tratto di litorale: “Centinaia di oleandri che adornano il ciglio della carreggiata su ambo i lati vengono tagliati alla base uno dopo l’altro, invece che essere trapiantati. Certamente in questo caso sarebbe necessaria più manodopera, ma almeno si eviterebbe questo taglio indiscriminato, specialmente nel periodo storico che stiamo attraversando! E’ assurdo che un’amministrazione comunale possa aver previsto un tale deturpamento” si legge nelle segnalazioni arrivate alla nostra redazione ma anche allo stesso Comune finalese.

E’ il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi a precisare in merito allo status futuro del verde pubblico: “Gran parte degli oleandri verranno trapiantati nel parco di via Odone Pascale, un’altra parte sarà destinata in altre zone cittadine” afferma.

“Per quanto riguarda gli alberi della futura passeggiata stiamo valutando assieme alla Consulta Territorio e Ambiente la soluzione migliore – aggiunge il vice sindaco e assessore finalese -. L’ipotesi più probabile è quella di olivi ornamentali. Quello che è certo è che i cittadini di Varigotti possono stare tranquilli rispetto al ricambio green previsto con la nuova passeggiata, in quanto è intenzione dell’amministrazione comunale valorizzare e ampliare il nostro patrimonio arboreo”.

Quanto all’avanzamento dei lavori: “Il cantiere sta proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito: in questi giorni sono in corso i lavori per il nuovo acquedotto e la sistemazione di tutti i sottoservizi della zona, successivamente si passerà alle nuove fioriere della passeggiata” conclude Guzzi.

guarda tutte le foto 11



Finale Ligure, ecco come sarà la nuova passeggiata a mare di Varigotti

L’intervento prevede una riqualificazione con l’inserimento nell’attuale pavimentazione in porfido di zone permanenti destinate al gioco, l’inserimento di nuove piante e alberi, un sistema di illuminazione a led e la creazione di percorsi pedonali.

La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di aprile 2022.