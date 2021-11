Plodio, parla Fabio Abate: “Non è successo assolutamente nulla, reazione spropositata da parte del Cengio”

Cairo Montenotte. Quest’oggi allo stadio Cesare Brin di Cairo è andata in scena la sfida valida per la quinta giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria tra Plodio e Cengio. Un match sulla carta considerato avvincente, dopo una prima fase di sostanziale equilibrio, è stato reso incandescente da un presunto insulto razziale rivolto dal portiere dei padroni di casa nei confronti di Diop, attaccante di origini africane militante tra le file dei granata.

Ad agitare ulteriormente gli animi ci ha poi pensato la panchina ospite, completamente esplosa in seguito al grave insulto rivolto ai danni del proprio tesserato, una situazione che ha spinto il direttore di gara a sospendere le ostilità (tutto ciò è accaduto intorno al 35’).

La reazione ufficiale del Plodio è stata affidata a Fabio Abate, direttore sportivo dei biancoblù il quale ha dichiarato: “Oggi non è successo assolutamente nulla. C’è stata una reazione spropositata ed ingiustificata da parte della panchina del Cengio quando ad un certo punto alcuni componenti si sono alzati invitando i propri tesserati ad uscire dal campo perché hanno udito insulti razzisti”.

Forte smentita da parte dei padroni di casa, questo per un avvenimento che sicuramente continuerà a far parlare del match Plodio-Cengio ancora per svariati giorni. Al momento soltanto una cosa è certa: il rapporto tra le due società ed i propri giocatori sembra essersi incrinato in maniera difficilmente rimediabile.