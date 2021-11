Piogge diffuse nel savonese e allagamenti: smottamento a Savona

Ponente ligure e savonese caratterizzato da forte maltempo, con piogge intense e diffuse, rovesci sulla costa e le zone dell’entroterra dopo i violenti temporali della giornata di ieri.

Nel savonese non si sono registrati particolari criticità durante la mattinata, tranne qualche allagamento e strade invase da pozze d’acqua che hanno creato qualche disagio e alcuni interventi dei distaccamenti provinciali dei vigili del fuoco in aree private.

Nel pomeriggio, invece, i vigili del fuoco stanno intervento per uno smottamento che si è verificato a Savona in via alla Strà.

Nelle ultime ore precipitazioni anche localmente abbondanti, con un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali.

La Liguria e la provincia di Savona continuano ad essere interessate da un flusso umido instabile in quota, in esaurimento solo nei prossimi giorni. E da domani a preoccupare sono le raffiche ventose in arrivo da Nord fino a 60 km/h, conseguente burrasca e rischio nuove mareggiate sulle coste e i comuni costieri.

Le previsioni meteo, inoltre, sono state rispettate, con quota neve in abbassamento fin verso i 1500m sulle Alpi Liguri. E nel pomeriggio, nelle principali località sciistiche del Basso Piemonte, si sono verificati accumuli di fresca supera ormai il mezzo metro.

Sul fronte della colonnina di mercurio le temperature, massime e minime, sono rimaste stazionarie.