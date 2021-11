Pietra Ligure, scontro auto-moto in viale della Repubblica: un ferito trasportato al Santa Corona

Pietra Ligure. Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20:15 a Pietra Ligure, precisamente in viale della Repubblica.

Si è trattato di uno scontro auto-moto, ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. A rimanere ferita, in seguito al sinistro, è stata la 50enne alla guida del mezzo a due ruote.

Immediato è stato l’intervento dei militi della Croce Bianca di Borgio, che hanno trovato la donna vigile e cosciente.

Dopo le prime cure, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, ma solo a livello precauzionale, in quanto sul posto non è stato possibile l’intervento dell’automedica.