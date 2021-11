Pietra Ligure, al via le domande per chiedere il rimborso della retta del centro estivo

Pietra Ligure. L’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha destinato le risorse messe a disposizione dal Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi, sotto forma di rimborso, da destinare direttamente alle famiglie i cui figli abbiano frequentato il Centro Estivo 2021. E’ stato deliberato con il provvedimento di Giunta n. 150/2021.

Le domande, ordinate sulla base dell’ISEE e privilegiando le famiglie con bambini con disabilità, potranno essere inoltrate sino alle ore 12.00 di giovedì 2 dicembre 2021, con consegna all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 019/62931543, oppure tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma complessiva ricevuta.

“Quest’anno, grazie all’intesa sancita a giugno in Conferenza unificata, il Comune di Pietra Ligure ha ricevuto 20.640,22 euro dal riparto del Fondo per le politiche della famiglia – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara – Pur potendo impiegare le risorse in diversi altri modi, abbiamo deciso di utilizzare la quasi totalità di questo stanziamento per azzerare la retta del campo solare alle famiglie più vulnerabili, elargendo un contributo economico, sotto forma di rimborso di quanto pagato, alle famiglie con bambini tra i 3 e i 12 anni a cui è stata riconosciuta la legge 104 e a quelle con l’Isee più basso.

“La restante parte del finanziamento era stata già impiegata, nei mesi di svolgimento del centro estivo, per potenziare l’accoglienza e ampliare i tempi ludico-educativo-ricreativi dedicati ai bambini diversamente abili – continuano – Siamo soddisfatti di essere riusciti, anche grazie al lavoro degli uffici che ringraziamo ancora una volta per l’impegno, a mettere in campo questa ulteriore misura a sostegno delle nostre famiglie e siamo molto contenti di aver scelto di venire loro incontro restituendogli concretamente quanto pagato per mandare i figli al centro estivo. C’è tempo ancora quindici giorni per richiedere il rimborso che verrà concesso, lo ricordiamo, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione ”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Carrara.