Piano parcheggi a Onzo nella bufera: Consiglio comunale straordinario

Onzo. “E’ l’unico luogo aggregativo pubblico per i ragazzi di Onzo, ma il sindaco Bottello sembra voglia farci dei parcheggi”. Così i consiglieri di minoranza a Onzo, Giuliano Arnaldi, Andrea Marmentini e Claudio Olivieri.

“Pare che l’amministrazione comunale di Onzo abbia predisposto un piano parcheggi e lo abbia presentato a diverso soggetti istituzionali, tra cui la Regione Liguria, chiedendo finanziamenti pubblici ed impegnando risorse dirette quantomeno nella fase progettuale”.

“Ci pare sorprendente che il Consiglio comunale e l’intera popolazione siano all’oscuro di tale progetti: il Consiglio dovrebbe essere il luogo deputato a proporre ed analizzare quanto si ritiene utile per la comunità, e non solo un luogo dove silenziosamente si approvano atti burocratici che in realtà irrompono quotidianamente nella vita dei cittadini”.

“Ancora più sorprendente è che per ciò che riguarda il piano parcheggi la Giunta abbia previsto di utilizzare alcune proprietà private a totale insaputa dei proprietari, impegnando notevoli risorse economiche pubbliche già in fase di progettazione”.

“Ma ciò che ci pare più incredibile è il fatto che l’amministrazione preveda di utilizzare come area parcheggi parte del campo sportivo, unica struttura ricreativa a disposizione dei ragazzi di Onzo, struttura che per altro è di proprietà della parrocchia di San Martino, che ci risulta totalmente all’oscuro e contraria a un simile progetto” concludono i consiglieri di opposizione.

Da qui la richiesta a termini di legge di un Consiglio comunale straordinario che si terrà domani, lunedì 8 settembre, alle ore 18.30, con al centro proprio il contestato piano parcheggi.