Piaggio Aerospace, Fiom ed Rsu: “Lo stop alla trattativa di vendita impone immediato confronto al Mise”

Villanova d’Albenga. “La rottura delle trattative, dopo mesi di confronto ed a tre anni dall’inizio dell’amministrazione straordinaria, con il soggetto individuato dal commissario per l’azienda rappresenta una notizia che alimenta una fortissima preoccupazione circa il futuro di Piaggio Aerospace ed ovviamente del fornitore strategico LaerH”.

Così la Fiom Cgil savonese e le Rsu di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation dopo lo stop all’iter di vendita dell’azienda aeronautica.

“E’ indispensabile pertanto che a brevissimo si tenga un incontro con l’azienda al fine di capire il perché di tale esito, nonché per discutere in merito agli scenari che ora si aprono”.

“Ovviamente, dal momento che nella decisione una parte importante è stata giocata dal Governo il quale esercita la golden power essendo Piaggio Aerospace un’azienda strategica, è indispensabile che a questo punto arrivi anche l’attesa convocazione dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

“La difesa ed il rilancio di Piaggio nella sua interezza, con la garanzia della piena occupazione, la valorizzazione dei siti industriali e degli asset produttivi sia nel settore velivolistico che nel motoristico e la messa in sicurezza dei lavoratori di LaerH indispensabili per la completezza del ciclo produttivo, devono essere una priorità non solo per tutto il nostro territorio ma anche per l’intero Paese”.

“Piaggio rappresenta un unicum nel panorama del settore aerospace come sta dimostrando il successo del P180 Avanti Evo”.

“Per questi motivi il silenzio del Mise non è più tollerabile ed è necessario riprendere quanto prima il confronto a livello ministeriale, con la pressione delle istituzioni territoriali a partire da Regione Liguria e dei parlamentari”.