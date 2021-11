Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero tra Sassello e Palo: soccorsi mobilitati

Sassello. Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 6,30, sulla strada provinciale che collega Sassello e Palo.

Stando a quanto riferito, è successo in località Beltrama, dove un uomo ha perso il controllo della sua auto (forse per un colpo di sonno) e si è schiantato contro un albero a bordo strada.

Impatto violento e immediata la chiamata ai soccorsi. Tempestivo l’intervento della croce bianca di Mioglia e del personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il ferito, un uomo sulla quarantina, ha riportato un trauma toracico, dovuto allo scoppio dell’airbag, ed un trauma ad una gamba.

Mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, i militi della bianca e il personale medico hanno prestato le prime cure sul posto, per poi optare per il trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.