Pediatria del San Paolo, avviato corso per diagnosticare lesioni o malformazioni: “Uno dei pochi attivi in tutta Italia”

Savona. Dalla collaborazione tra la Pediatria del San Paolo, l’istituto Gaslini di Genova e il contributo economico della Fondazione De Mari è partito oggi un corso per la formazione di professionisti savonesi che imparino a diagnosticare lesioni o malformazioni nei neonati. “Si tratta di uno dei pochi corsi attivi nei reparti pediatrici di tutta Italia” commenta Alberto Gaiero, direttore della Pediatria savonese.

“Questo è l’esempio di una sinergia che si è consolidata negli ultimi mesi – afferma il direttore generale di Asl2, Damonte Prioli – sia con l’arrivo di professionisti, sia di competenze come stiamo vedendo oggi. Un docente dal Gaslini infatti viene a fare lezione ai medici di Asl2 su come effettuare delle ecografie neonatali, anche grazie ad un strumento che abbiamo in dotazione: il nuovo ecografo Esaote, che ci è stato recentemente donato dal Gruppo EcoEridania e che rappresenta un sistema innovativo in grado di supportare tutti i tipi di scansione (convex, microconvex, lineari, phased array elettroniche, volumetriche, sonde Doppler)”.

L’apparecchio permette così l’esecuzione di ecografia transfontanellare (cerebrale) neonatale, fondamentale per i neonati prematuri e/o con dubbia patologia neurologica, oltre all’esecuzione di ecocardiografie ai neonati e ai bambini ed ecografie pediatriche fast track in regime di pronto soccorso.

“Una risposta ai nostri bambini che prima doveva essere svolta a Genova” precisa Prioli. “Grazie a questa nuova strumentazione – prosegue Gaiero – è possibile dare il via al primo corso teorico pratico in materia di ecografia cerebrale neonatale rivolto ai Pediatri della nostra azienda, consentendo una ulteriore specializzazione e un perfezionamento nella diagnostica del personale del nostro reparto”.

La finalità del corso è fornire ai partecipanti le competenze teoriche di base necessarie per la corretta interpretazione delle immagini ecografiche nel neonato a termine e nel neonato pretermine, compreso il riconoscimento delle più comuni patologie identificabili mediante ecografia transfontanellare.

Responsabile scientifico del corso è il dottor Alessandro Parodi, dirigente medico della U.O.C. Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale dell’Istituto Gianna Gaslini di Genova, che commenta: “Sono molto entusiasta di questa opportunità che mi è stata concessa dall’Asl2 e dal Gaslini di Genova e che mi permetterà di contribuire a soddisfare un’esigenza formativa dei colleghi della provincia di Savona“.

“E’ certamente indispensabile lo sviluppo di una continua sinergia con una struttura regionale di eccellenza come il Gaslini – sottolinea Prioli – per assicurare ai nostri professionisti l’acquisizione di specifiche competenze diagnostiche anche attraverso lo sviluppo di una rete di formazione continua con gli specialisti dell’istituto genovese. Altrettanto fondamentale risulta la costante collaborazione con la Fondazione Agostino De Mari di Savona che ci dà le gambe per mettere in piedi iniziative come questa sia a livello di attrezzature che di finanziamenti per svolgere il corso”.

“La Fondazione De Mari cerca di essere il più presente possibile – affermano dalla fondazione -. Si cerca sempre di aiutare il territorio a fare tesoro di eccellenze, in questo caso del vicino Gaslini. In questo modo tutti i bambini della provincia di Savona possono avvalersi di una strumentazione e di una competenza da parte dei medici del reparto di Pediatria che permette loro un’orizzonte di vita”.

Il dottor Gaiero, infine, afferma di essersi attivato per portare avanti un corso analogo anche il prossimo anno grazie alla collaborazione con l’azienda Pirotto di Pallare.