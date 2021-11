Paura in A6, tir in contromano: il video

Liguria. Sono immagini da brivido quelle riprese questa mattina da un camionista in viaggio sull’autostrada A6 Torino-Savona.

Il video mostra un tir con le quattro frecce accese in contromano (direzione Torino) all’altezza di Ceva. Solo per puro caso la manovra a dir poco azzardata dell’autista non ha provocato un tragico incidente. Non si registrano, infatti, automobili coinvolte nel pericoloso episodio.

Il breve filmato mostra anche il tentativo – a colpi di clacson – degli altri automobilisti di avvisare e far fermare l’uomo alla guida del tir.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha immediatamente fermato l’autista del mezzo scortandolo fuori dall’autostrada.