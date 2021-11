Pietra Ligure. Dopo oltre 20 anni passaggio di consegne per uno storico esercizio pietrese: ultimi giorni per la tabaccheria “U Stancu” di Claudio Cavallera in piazza Marconi, che ha deciso di cedere l’attività.

Un punto di riferimento per il piccolo commercio di prossimità, legato non ad una clientela di passaggio e magari dipendente dal flusso turistico, ma una clientela fidelizzata sia di pietresi e quanto dei tanti proprietari di seconde case della zona residenziale di Pietra Ligure: tabacchi ma soprattutto lotto, ricevitoria, concorsi e giocate, pagamenti delle bollette, oltre ad altri prodotti in vendita.

Dopo un passato in bar ad altri esercizi pubblici, l’apertura della tabaccheria nel giugno del 1999. Claudio, assieme alla moglie Maddalena (conosciuta da tutti come Maddy), ha così intrapreso la sua nuova attività: “Il primo anno non è stato facile – racconta -, poi ci siamo integrati velocemente nella realtà della zona. Un quartiere che ci ha accolto benissimo e ci ha dato tanto non solo in termini economici ma in particolare per i rapporti e il calore umano”.

“Sono stati tempi bellissimi, ho imparato tantissimo dalle persone che negli anni sono state al nostro fianco e ci hanno scelto. Noi dal nostro canto abbiamo cercato di essere più possibile un punto di riferimento e crediamo di esserci riusciti. Le testimonianze di affetto e gratitudine che in questi giorni ci arrivano sono il miglior riconoscimento che una persona può avere. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche momento poco piacevole, ma nulla in confronto a tutto quello che questa attività ci ha regalato”.

“La zona del Soccorso e piazza Marconi, che grazie ai progetti dell’amministrazione a breve dovrebbe essere riqualificata, rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Un grazie infinito alla famiglia Fasano, specialmente Vito e Pietrina che non sono più tra noi ma hanno consentito che il nostro progetto si realizzasse nel migliore dei modi. Ci sarebbero tantissime altre persone da ringraziare, dalle nostre famiglie, dai colleghi con i quali abbiamo fattivamente collaborato per tutto questo tempo, specialmente Gianni e Cristina che nel momento più difficile dovuto ad un grave furto ci hanno supportato e continuano ancora oggi ad essere sempre per noi… Veramente persone speciali! E ancora i miei colleghi della storica tabaccheria Rembado e quelli della tabaccheria Baral…”.

“E ancora i nostri meravigliosi vicini della cartoleria Carla, Antonella e Alessio e a tutti gli altri esercenti che negli anni abbiamo conosciuto e apprezzato”.

“Andiamo via soddisfatti del nostro operato e sicuri di lasciare l’attività in buone mani, persone giovani e vogliose di fare e dare il meglio. Vorrei dire a tutti quelli che negli anni ci hanno scelto che ci mancheranno: ogni giorno che aprivo la tabaccheria sapevo che sarebbero entrati amici e non solamente clienti…” aggiunge.

E Claudio racconta anche come è cambiata l’attività nel corso di oltre 20 anni: “Quando siamo arrivati nel levante pietrese c’erano sicuramente più attività commerciali: la zona del Soccorso richiedeva orari più lunghi, specialmente nel periodo estivo. Ricordo ancora quando l’area camper in via Piani richiamava molti vacanzieri. Le case erano più popolate e piene di vitalità. C’erano poi le serate organizzate dai commercianti che attiravano molti turisti in piazza Marconi”.

“Sicuramente i lavori mai terminati del ponte sul Maremola hanno penalizzato il mantenimento del tessuto commerciale. La via aveva subito una chiusura parziale, ma il cuore pulsante dei residenti non ha mai smesso di battere e piano piano abbiamo ripreso un buon ritmo. Oggi c’è aria di rinnovamento, sia per il passaggio di consegne che riguarda la mia attività quanto per un altro eservizio commerciale pronto all’apertura all’angolo con via Piani”.

Tanti gli aneddoti in tanti anni di attività e contatto diretto con la gente: “L’episodio che mi viene in mente è quando un ragazzino della zona si era perso ed era venuto in lacrime nel nostro negozio frequentato dai genitori… Nella speranza di trovarli in un ambiente familiare!”.

La coesione e la condivisione territoriale si è espressa anche fuori dall’ambito commerciale e della stessa attività: “La passione del calcetto tra i clienti della tabaccheria – racconta Claudio -. Avevamo creato tre squadre che ogni settimana, per anni, si sono affrontate nei campetti pietresi e il sottoscritto era il “mister” ad honorem. Ricordo quando passavano in negozio per le formazioni e per cercare di farsi mettere nella squadra più forte!”.

“La decisione del passaggio di consegne è stata difficile, motivata non da ragioni economiche o di esercizio, ma da una precisa scelta di vita condivisa e maturata con mia moglie: ora ci dedicheremo ad altro… E il quartiere continuerà comunque ad avere una tabaccheria ed un esercizio con gli stessi servizi e prodotti, con giovani che sapranno portare una ventata di rinnovamento che sono certo sarà apprezzato dalla clientela, mantenendo salde la disponibilità, la gentilezza e la professionalità richiesta”.

“Ecco perché sono convinto, anche grazie ai ricambi generazionali, che i negozi di quartiere e prossimità possano ancora avere un futuro” conclude Claudio, oggi al suo ultimo giorno di lavoro nella sua amata tabaccheria, prima dell’inventario e del passaggio di consegne e ai nuovi gestori, con la prossima apertura il 1 dicembre 2021.