Varazze 1912 Don Bosco, parla il neo mister Paolo Mazzocchi: “La squadra ha i mezzi per centrare l’obiettivo della salvezza”

Varazze. Il Varazze 1912 Don Bosco FC , dopo il breve interregno di Maurizio Damonte, che ha visto i nerazzurri vincere (1-0, Andreoni) sul Ventimiglia, ufficializza l’arrivo in panchina di Paolo Mazzocchi.

Il tecnico genovese, ex difensore, nel ruolo di difensore, ha giocato con Savona, Pontedecimo, San Fruttuoso, Entella, Albaro.

Da tecnico ha allenato nelle giovanili di San Fruttuoso ed Athletic Club Albaro, poi ha condotto, a livelli di prima squadre Molassana, Voltrese, Sampierdarenese, Fontanabuona, Cogoleto, Ligorna, Little Club Genoa, Torriglia e Baiardo.

Mazzocchi, tecnico tra i più preparati in circolazione, ha una particolare predisposizione a lavorare con i giovani e nella squadra varazzina ve ne sono in abbondanza, basti pensare che nel match vinto con i frontalieri erano 12 (cinque in campo e 7 in panchina) gli under presenti in distinta.

Il tecnico genovese definisce il calcio un lavoro di squadra, unità, difesa, assist e sacrificio: un’esperienza unica che va vissuta.

“Non potevo dire di no a due amici come Maurizio Damonte e Mauro Tabacco – esordisce Mazzocchi – mi ributto con entusiasmo nella mischia, consapevole del fatto che la squadra ha i mezzi per poter centrale l’obiettivo della salvezza, metterò a disposizione di società e giocatori tutta la mia esperienza, maturata nei lunghi anni trascorsi in panchina”.

Mazzocchi sarà ospite, in diretta, sabato 6 novembre, ore 13.30 del programma ‘Aspettando il campionato’, su Ivg.it e Ge24.it.