Pallavolo, Domenica di confronti per le giovani pallavoliste nello stage FIPAV Liguria di Finale Ligure

Nuova giornata all’insegna della crescita e del confronto per FIPAV Liguria con attenzione allo sviluppo del percorso delle giovani pallavoliste, questa volta nel Ponente ligure. Nell’ambito dell’attività prevista dal Centro di Qualificazione Nazionale, in riferimento al settore femminile, nella giornata di ieri si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “A. Berruti” a Finale Ligure, lo stage regionale per le atlete appartenenti alle società del CT Ponente.

Sotto la direzione dello staff tecnico regionale ed in collaborazione con i tecnici presenti, le atlete hanno svolto un allenamento finalizzato alla rilevazione dei dati antropometrici e alla valutazione delle competenze tecniche di ciascuna di loro.

Al raduno hanno partecipato 21 atlete provenienti dalle società Albisola Pallavolo, Pallavolo Carcare, Celle Varazze Volley, Golfo di Diana Volley, Sabazia Pallavolo, CV Mazzucchelli, VBC Savona, Albenga Volley e Maremola Volley.

Questi incontri permetteranno al Centro di Qualificazione Regionale di individuare le giocatrici da convocare per lo stage nazionale che si terrà domenica prossima 14 novembre ad Albisola.