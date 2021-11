Pallavolo, Celle Varazze corsara a Sanremo: 3 a 0 in trasferta

Seconda vittoria, nel campionato regionale di Serie C femminile, per la prima squadra dell’ASD Celle Varazze Volley. Ed è una vittoria di quelle che pesano, sulla classifica e sul morale, perché rotonda e ottenuta su un campo difficile come quello della Controcorrente NLP Sanremo.

3 a 0 il risultato finale del match (19-25, 24-26, 20-25) per la giovane squadra allenata da Enrico Lamballi e Marco Levratto.

La sfida è iniziata con un set agevole per le biancoazzurre, che hanno schierato Nicole Villa al palleggio, Stefania Peroni opposto, Caterina Arrigo ed Elena Bocca al centro, Serena Zela e Maria Molinari di banda, Laura La Porta libero.

Nel secondo parziale invece le padrone di casa sono partite molto forte, spingendo in ogni fondamentale fino ad arrivare a due passi dalla vittoria (23-19 e poi 24-21). Ma il Celle Varazze non ha mollato un centimetro, ha recuperato e chiuso sul 24-26 dimostrando grande carattere. Fondamentali gli ingressi di Viola Saettone, annata 2004, in battuta e di Silvia Graziani.

Spazio anche per Tasslim Lamiri al posto della “bomber” Stefania Peroni in seconda linea, per rinforzare il servizio e la difesa.

Il Celle Varazze è ora al terzo posto nella classifica del massimo campionato regionale femminile, alle spalle di Finale e Albenga.