Pallanuoto, la Rari Nantes Savona attende il Sabadell

Mercoledì 10 novembre alle ore 19.30, la Carige Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, per l’incontro di ritorno valevole per i Quarti di Finale della Len Euro Cup con il C.N. Sabadell.

All’andata i biancorossi sono riusciti ad uscire indenni dalla piscina spagnola, portando a casa un prezioso pareggio 13 a 13.

L’incontro sarà diretto da Vladimir Golikov (Russia) e da Pascal Bouchez (Francia). Il Delegato Len sarà Matjaz Rakovec (Slovenia).

Il pubblico potrà assistere alle partite nel pieno rispetto delle regole anti covid che prevedono una capienza massima al 60% del totale. Sono a disposizione biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà essere in possesso del green pass, misurare la temperatura al termo scanner posto nell’atrio della piscina, sottoscrivere l’autocertificazione, indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto ed evitare assembramenti.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito della Len.