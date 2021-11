Pallacanestro Alassio, il resoconto dei tanti impegni nei campionati senior e giovanili

Alassio. Tante partite per le compagini alassine impegnate nei campionati maggiori sotto le insegne New Basket Abc Ponente e come Pallacanestro Alassio dall’Under 15 ai più piccoli.

Ecco un breve resoconto di come è andata, con un bilancio di tre referti rosa e due gialli con l’Under 17 maschile a riposo e l’Under 17 femminile che inizierà a breve come l’Under 13.

SERIE D: Alla lunga esce la Virtus Genova

Al PalaAlassio arriva Virtus Genova e giochiamo una discreta partita fino all’intervallo. Nella seconda parte caliamo di intensità e attenzione che ci porta a subire troppo difensivamente e a giocare confusi e frenetici in attacco. Nota a margine: in una partita dal punteggio cosi basso i liberi sono ancora più importanti e il nostro 5 su 15 fa la differenza… in negativo.

ABC Ponente Alassio 38 – Virtus Genova 56 (9-11; 21-25; 31-41)

ABC Ponente Alassio: Venturini 3, Mola 3, Fousfos 2, Lila, Arienti 3, Manfredi 2, Arrighetti 9, Noumeri 5, Bertolino 2, Iaria, Revetria 9. All. Ciravegna-Accinelli

Virtus Genova: Bianco 9, Ansaldo 17, Bertini, Pranzo 7, Esposito, Vavassori, Aragoni 2, Pestarino 5, Garaventa 8, Valdata 7, Ferraris, Paganini. All. Caorsi-Salomone

UNDER 19 Gold: Bella partita con My Basket Genova

Buoni primi due quarti, per intensità, concentrazione e gioco offensivo. Nella seconda parte della partita patiamo la reazione dei genovesi che riducono lo scarto ma riusciamo a reagire, nonostante alcune distrazioni difensive e a rimbalzo. Saliamo a 6 punti in un campionato difficile e molto stimolante!

ABC Ponente Alassio 63 – My Basket Genova 49 (16-6; 36-20; 48-36)

ABC Ponente Alassio: Manfredi M., Massa 2, Mola 15, Fousfos, Venturini 4, Giribaldi 9, Arrighetti 3, Noumeri 8, Manfredi A. 8, Robaldo 11, Iaria 3. All. Ciravegna

UNDER 15: Netti miglioramenti in due partite impegnative con un bilancio in parità

In meno di 24 ore affrontiamo Maremola e Sanremo, due compagini che negli ultimi confronti diretti con l’annata 2007-08 ci avevano superato con 35-40 punti di scarto.

Venerdì sera, a Pietra Ligure, iniziamo timorosi ma con il passare dei minuti capiamo che senza paura la partita è giocabile nonostante l’aver davanti una squadra più strutturata di noi e più tattica: alla fine, contro ogni pronostico, la spuntiamo vincendo 55-61 e dimostrando carattere!

Maremola 55 – Alassio 61 (14-14; 28-37; 41-46)

Maremola: Pazzano, Notari 7, Gorrieri 6, Zunino P. 2, Pecchioni, Cavarischia, Le Shanaku 9, Morello 24, Perrone 7, Magani. All. Giarola

Alassio: Montagna, Naso 2, Maffiola E. 11, Furia, Giraldi 2, Donadio 7, Bozzolo 17, Ravina, Fatucci 4, Slanzi, Maffiola A. 12, Salem 6. All. Devia

Sabato mattina, con Sanremo, dopo la cena di squadra, iniziamo assonnati ma dopo un bel parziale sanremese iniziamo a giocare e la partita è di quelle vere dove andiamo all’intervallo sotto solo di 4 e il divario finale a favore di Sanremo, anche grazie a un maggiore tatticismo sanremese, viene scavato nell’ultimo quarto.

Alassio 47 – Sanremo 63 (14-18; 31-35; 39-48)

Alassio: Montagna 1, Naso, Maffiola E. 3, Giraldi, Furia, Donadio 16, Bozzolo 11, Ravina, Slanzi, Maffiola A. 14, Zanelli 2, Salem. All. Devia.

Sanremo: Goracci 23, Franceschini 21, Lupi 4, Revera 2, Ligato, Paolini, Rossi 2, Gervasoni 1, Romeo 2, Donnabolla, Borro 8, Giovinazzo. All. Bonino

“Nel complesso sono notevoli i miglioramenti rispetto alla prima di campionato. Senza guardare il risultato dobbiamo continuare a impegnarci per limare i difetti e migliorare perché i margini sono ampi”.

UNDER 14: Buona la prima a Vado Ligure

Prima di campionato a Vado Ligure per l’Under 14 che gioca bene e dimostra una maggiore coralità rispetto al passato.. Tutti a referto di fronte a una coriacea squadra vadese che non ha mai mollato!

Pallacanestro Vado 20 – Pallacanestro Alassio 87 (6-28; 14-51; 18-67)

Pallacanestro Alassio: Moirano 4, Biraghi 10, Di Salvo 5, Maffiola 11, Lanfredi 5, Donadio 10, Vaccarezza 3, Zanelli 13, Fatucci 8, Zerbone 10, Ghiglione 4, Casetta 4. All. Devia

L’Under 14

Sabato mattina è stato anche il turno del minibasket dove gli Aquilotti senior hanno affrontato il Sea Basket Sanremo vincendo i mini tempini ma soprattutto divertendosi e continuando nel loro percorso di crescita che è fatto principalmente di gioco e divertimento in attesa di entrare nel basket giovanile.