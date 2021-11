Outdoor, “For You Card” Open Days: ecco le attività promozionali per il periodo natalizio

Liguria. Sono passati poco più di due mesi dal lancio della “For You Card“, lo strumento di fundraising pensato per la raccolta di risorse da destinare alla manutenzione del territorio finalese in ottica di turismo outdoor.

L’iniziativa, abbracciata con entusiasmo dai turisti, ha dato i primi soddisfacenti risultati, ma una sua maggiore diffusione tra chi pratica attività sul territorio e tra gli operatori turistici del Finalese saranno fondamentali per la riuscita del progetto.

Ecco allora alcune iniziative proposte dal Consorzio Finale Outdoor Region in programma nel mese di dicembre che vedranno protagonista proprio la “For You Card”.

SABATO 4 DICEMBRE

FOR YOU CARD OPEN DAY e TRAIL BUILDING DAY FINALE LIGURE

Giornata di distribuzione gratuita della “For You Card” presso lo stand del Consorzio in Piazza Porta Testa a Finalborgo (ore 9 -13) e in Piazza Garibaldi (ore 14 -19), e sensibilizzazione sull’importanza del progetto per il futuro e la sostenibilità del turismo outdoor.

Durante la mattinata, gli operatori turistici e chiunque lo desideri, potranno invece partecipare al “Trail Building Day”: un’occasione per conoscere e parlare con chi si occupa della sistemazione dei nostri sentieri (i trail builders), vederli al lavoro, comprendere le caratteristiche di questa attività tanto importante per il turismo bike e, non meno importante, un’occasione per passare alcune ore all’aria aperta sui sentieri che tutto il mondo ci invidia!

Presentazione in anteprima del nuovo video promozionale “For You Card” con protagonista il campione francese Fabien Barel.

Posti limitati, adesione obbligatoria entro giovedì 2 dicembre scrivendo a: consorzio@finaleoutdoor.com

SABATO 11 DICEMBRE

FOR YOU CARD OPEN DAY e TRAIL BUILDING DAY PIETRA LIGURE

La stessa iniziativa viene proposta a Pietra Ligure. Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 6 dicembre. Ritrovo “Trail Building Day” e stand Finale Outdoor Region (apertura ore 9 – 19) in piazza San Nicolò.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI PERIODO NATALIZIO

Tra Natale e Capodanno, siete tutti invitati a scoprire il progetto FOR YOU CARD, il merchandise ufficiale della Finale Outdoor Region e tutte le iniziative del Consorzio.

Venite a trovarci al nostro stand!

.

* Martedì 28 dicembre : ore 10.00 – 19.00 Finalmarina – Piazza Vittorio Emanuele II

* Mercoledì 29 dicembre : ore 10.00 – 19.00 Pietra Ligure – Piazza San Nicolò

* Giovedì 30 dicembre : ore 10.00 – 19.00 – Finalborgo – Piazza di Porta Testa

Per informazioni: www.finaleoutdoor.com. E-mail: consorzio@finaleoutdoor.com.