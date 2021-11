Ottenere un prestito: come fare e come trovare quello più conveniente

A molte persone potrebbe tornare utile avere una maggiore disponibilità economica per portare a termine un proprio progetto personale, o comunque per compiere uno specifico acquisto. Per ottenere questa maggiore disponibilità economica si può far riferimento al prestito personale, uno strumento finanziario attraverso il quale un istituto di credito o una finanziaria concede delle somme di denaro che dovranno poi essere restituite insieme agli interessi, i quali variano in base al tasso d’interesse prestabilito.

Il prestito personale fa parte della categoria dei prestiti non finalizzati, ossia quelli che non hanno nessun collegamento con l’acquisto di uno specifico bene o servizio, ma può essere utilizzato dal beneficiario come meglio crede. Tuttavia, in alcuni casi è necessario specificare la finalità dell’importo richiesto anche se si richiede un prestito personale. Calcola rata prestito online in maniera semplice e veloce e scopri come ottenere il tuo prestito personale.

Scopriamo qualche dettaglio in più su come scegliere il prestito online più conveniente.

Prestiti online: come funzionano

Oggi grazie ai vari strumenti che offre la rete si può reperire un prestito personale online in maniera semplice e veloce. I prestiti online hanno diversi vantaggi: innanzi tutto l’immediatezza, poiché con pochi click si può ottenere un preventivo e si può stipulare il contratto. Altro vantaggio è la comodità, dato che il cliente ha la possibilità di gestire la pratica di richiesta del prestito direttamente dal proprio pc o dal proprio smartphone. In ultimo i prestiti personali online possono risultare più convenienti grazie ai tassi d’interesse agevolati.

Per richiedere un finanziamento basta scegliere il sito che si preferisce, richiedere un preventivo ed eventualmente stipulare il contratto.

Cos’è il tasso d’interesse e come incide sul costo del finanziamento

Il tasso d’interesse è un elemento che bisogna conoscere bene se si decide di richiedere un finanziamento, perché ha un importante impatto sulla rata mensile da corrispondere. Il tasso d’interesse indica in percentuale quanti sono gli interessi da corrispondere sulla cifra totale concessa a finanziamento e può essere fisso oppure variabile

Il tasso fisso, come facilmente intuibile, resta stabile per tutta la durata del finanziamento, mentre il tasso variabile segue le oscillazioni dei mercati finanziari ma rispetto al tasso fisso prevede inizialmente una percentuale d’interesse minore. Se da un lato il tasso fisso appare meno rischioso in quanto maggiormente stabile, il tasso variabile può risultare maggiormente conveniente se non vi siano fluttuazioni esagerate del mercato.

Come comprendere il costo totale del finanziamento: TAN e TAEG

Il costo totale del finanziamento è dato generalmente dalla somma di denaro ricevuta più gli interessi. Il cliente che si approccia a un prestito personale può effettuare una valutazione dei costi proprio in base al valore percentuale di TAN e TAEG.

Il TAN, tasso annuo nominale, indica la percentuale di interessi da corrispondere, mentre il TAEG, tasso annuale effettivo globale, indica sempre in percentuale, il costo totale del finanziamento comprensivo sia degli interessi che degli altri oneri accessori. È quest’ultimo elemento, quindi, che deve essere osservato con particolare attenzione quando si effettua il calcolo del finanziamento.

Requisiti per ottenere un prestito personale

Per ottenere un prestito personale è necessario essere in possesso di determinati requisiti sia dal punto di vista legale che economico. Per quanto riguarda i requisiti legali, quello principale è l’aver raggiunto la maggiore età, per quanto concerne invece l’età massima può variare in base alla finanziaria concedente del finanziamento. In genere l’età massima per ottenere un prestito si aggira intorno ai 70 anni, al massimo 75.

Successivamente vanno valutati i requisiti economici, intesi come capacità da parte del richiedente di poter restituire la somma ricevuta in prestito. Per effettuare questa valutazione l’istituto di credito fa riferimento innanzi tutto alla tipologia di impiego ricoperto e ai guadagni ottenuti annualmente. Se si è lavoratori dipendenti bisognerà mostrare la propria busta paga, mentre per i liberi professionisti è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi del cliente (modello 730)

In entrambi i casi si dovrà dimostrare di avere introiti tali da poter garantire il rimborso del finanziamento.

Prestiti personali online: quali sono i più convenienti

Se si rispettano tutti requisiti sopra elencati non ci sarà nessun problema a ottenere il finanziamento. Ma come fare a scegliere quello più conveniente e più sicuro? Certamente online sono presenti molti operatori che offrono offerte vantaggiose, come ad esempio Widiba che rappresenta una delle banche più innovative del nostro paese.