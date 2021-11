Ospedale di Albenga, Porro (Lega): “Chiediamo la convocazione urgente della Commissione Sanità”

Albenga. La sezione albenganese della Lega chiede a gran voce la convocazione della Commissione Sanità “dopo che, nell’ultima seduta, era stata richiesta la convocazione del presidente Toti e di tutti i sindaci del territorio”.

“Tenuto conto che poco più di 15 giorni fa si è riunita la Commissione Straordinaria Sanità Ospedale Santa Maria di Misericordia nella quale, all’unanimità, abbiamo deciso di convocare il governatore Toti alla presenza dei Sindaci del comprensorio, – ha spigato il segretario cittadino della Lega Cristina Porro, – rilevato che non sembra essere pervenuto dal Palazzo della Regione riscontro alcuno in merito, invito il presidente Diego Distilo a provvedere alla convocazione della predetta Commissione, in via d’urgenza, alla presenza dei sindaci del comprensorio, nel pieno rispetto della decisione assunta”.

“Propongo, inoltre, – ha aggiunto Porro, – di estendere l’invito ai Sindaci di Alto e Caprauna, comuni che, di fatto, confluiscono nel bacino sanitario locale”.