Ospedale Albenga, Tomatis (Fdi) attacca: “Il presidente della commissione sanità Brunetto assente”

Albenga. “Mentre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sta lavorando per trovare una soluzione per il PPI notiamo la totale assenza del presidente della commissione sanità Brunello Brunetto (Lega) a fronte di una criticità che riguarda l’ospedale di Albenga”.

A dirlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, che è intervenuto sull’argomento “bollente” che riguarda la situazione attuale del Punto di primo intervento che, in mancanza di organico, per coprire i turni ha dovuto chiedere aiuto ai medici del 118 e a quelli dell’Asl 1 arrivati da Sanremo.

Ma una valida proposta, secondo il consigliere, ci sarebbe: “Rimodulare il pronto soccorso di Pietra Ligure e attingere i medici dal reparto di medicina di urgenza del Santa Corona da inviare ad Albenga per garantire l’attività del Ppi potrebbe essere una soluzione che alcuni medici del Ponente sostengono per evitare la chiusura del servizio”.

“Chi dovrebbe cercare di tamponare l’emergenza dovrebbe essere poi il presidente della commissione sanità che oggi è totalmente assente dalla scena politica, quando sarebbe opportuno un suo interessamento diretto per il mantenimento in vita dei reparti non solo del Santa Maria di Misericordia ma anche del Santa Corona di Pietra Ligure”, ha concluso Tomatis.