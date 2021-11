Ospedale Albenga, Porro e Calleri (Lega): “Pronti a scendere in piazza in caso di chiusura Ppi”

Albenga. “Crediamo che per gli albenganesi e non solo la misura sia veramente colma, pronti a scendere in piazza! La regione Liguria non chiuda assolutamente il punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Esso va a servire un bacino di 60-70.000 abitanti che vi abitano costantemente, numero che va a triplicare durante il periodo estivo”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri della Lega Salvini Premier Cristina Porro e Gerolamo Calleri

“Quando nell’ottobre del 2020 – spiegano i due consiglieri – è stato chiuso il punto di primo intervento di Albenga, era necessario e doveroso già riprogrammare e riorganizzare la sua riapertura. Non ci troviamo dinnanzi ad un nuovo PPI da creare e gestire, bensì ad una struttura da sempre esistente, all’interno di un ospedale nuovo, struttura che deve proseguire e potenziare la propria attività su questo territorio. Impensabile andare ora a chiuderlo”.

“Ci dispiace dover pensare male, ovvero che scientemente nel momento in cui si sono chiuse le porte a fine ottobre 2020 ci fosse già l’idea di non aprirlo più. Tutto ciò sarebbe veramente inaccettabile. Capibile è il problema legato alla mancanza di medici a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda la medicina d’urgenza, ma non è certo dirottando tutto su Santa Corona che si può risolvere la situazione; ne abbiamo avuto conferma durante il picco della pandemia. Si poteva, anzi si ci si doveva organizzare nei giusti tempi in modo che nell’esatto momento in cui l’ospedale di Albenga non fosse solo destinato al covid-19, tutti i servizi preesistenti tornassero attivi, pronto soccorso compreso” concludono Porro e Calleri.