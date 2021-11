Osiglia in lutto per la morte di Giorgio Bonora, da anni attivo nel volontariato

Osiglia. “Abbiamo perso due persone negli ultimi giorni, un numero importante per la nostra comunità, un numero che deve far riflettere. Due persone diverse, ma fortemente significative per la nostra comunità. L’una (G.C.), una persona che lavorava nei boschi, l’altra (Giorgio), dopo aver gestito un locale, si è reso disponibile nella protezione civile, nella pubblica assistenza, pro loco e componente della corale. Mi faccio portavoce dell’intera comunità per porgere le sentite condoglianze e abbracciare virtualmente ogni componente delle loro famiglie. Per ogni cittadino che se ne va, viene a mancare un pezzo di cuore”.

Queste le parole di cordoglio del sindaco di Osiglia, Paola Scarzella, sulla scomparsa di Giorgio Bonora, molto noto in Alta Val Bormida per aver gestito con la sua famiglia la pizzeria C’era una volta e, soprattutto, per il suo impegno nel sociale.

Lo ricordano infatti gli amici della Croce Rossa, della Croce Verde di Murialdo, del coro ANA Sulle note del lago, della Pro Loco, per non parlare di tutti i compaesani che con lui hanno condiviso attivamente momenti dedicati alla comunità.