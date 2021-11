Orientamenti 2021, un incontro con Crepet per “Educare alla genitorialità”

Liguria. Continuano gli appuntamenti della 26^ edizione del Salone Orientamenti di Genova, in programma dal 16 al 18 novembre.

Il 15 novembre è in programma un incontro-dibattito con lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet sul difficile ruolo del genitore, oggi più che mai messo in discussione.

Per educare di vogliono coraggio e determinazione, ma solo attraverso una genitorialità consapevole e realmente “educativa” possiamo insegnare ai nostri figli a costruire la loro identità personale e sociale, per essere i cittadini di domani. Altrettanto importante nel percorso di crescita dei ragazzi è il ruolo educativo e orientativo degli insegnanti, fondamentale per lo sviluppo armonico della persona e la valorizzazione delle competenze.

Relatori sono Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, e Alessandro Clavarino, diregente dell’ufficio scolastico regionale della Liguria. L’incontro si svolgerà il 15 novembre alle 18.30 presso liceo D’Oria di via Armando Diaz 8 a Genova. L’ingresso gratuito ma consentito solo ai possessori di Green Pass. Qui per iscriversi.

Il 16 novembre alle 18.30 è in programma l’incontro “React: tutti a casa e scuola? Insieme si educa”, dialogo con dialogo con i genitori con tre esperti. Il ministro della pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti dialogherà con i genitori insieme al medico psico-terapeuta comportamentale dell’età evolutiva Alberto Pellai e alla founder di Parole O_Stili Rosy Russo.

L’ingresso è gratuito, per prenotare un posto in sala è necessario la registrazione al sito e poi la registrazione al singolo evento di interesse.

Il 18 novembre alle 20.30 si terrà l’incontro “React: aiutare i figli a orientarsi. Un’occasione di dialogo e scoperta”. Si dice che non si è mai pronti a essere genitori, non esiste scuola, corso o università cui ci si possa iscrivere, che si possa preventivamente frequentare per prepararci almeno un po’ a questo compito. Proprio per questa incertezza, ma anche per reali difficoltà personali o talora solo cattivi consigli, si inizia a seguire modelli inadeguati, che complicano le cose, le ingarbugliano, e rendono tutto più difficile, anche ciò che altrimenti potrebbe venire facile.

Luigi Ballerini, medico psicoanalista e scrittore per ragazzi, incontra i genitori liguri.

Infine, c’è “La notte dei Talenti Liguri”, Appuntamento fisso ed imperdibile quello che celebra le eccellenze liguri nei diversi campi: scuola, cultura, arte, sport, spettacolo, scienza. “La Notte dei Talenti” sarà aperta dal concerto dei conservatori e delle scuole di musica.

Intervengono tra gli altri: Paolo Rossi, attore; Martina Pastorino, dottoranda dell’Università di Genova in Sciences and Technologies for Electronic and Telecommunications engineering vincitrice dell’importante premio Student Prize Paper Award della IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Diego Barbieri alfiere della Repubblica.

