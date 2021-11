Ora disponibile “The eyes of the wolf”, il brano d’esordio della 14enne pianista finalese Lucrezia Ferrara

Finale Ligure. Lunedi 15 novembre uscirà su tutte le piattaforme digital store il singolo “The eyes of the wolf” della giovanissima (ha solo 14 anni) pianista finalese Lucrezia Ferrara. Il brano è stato composto dal suo maestro Alberto Luppi Musso.

La giovanissima pianista finalese ha incontrato il compositore genovese dopo un suo concerto, circa un anno mezzo fa, prima del lockdown, ed è diventata sua allieva. In poco tempo grazie al suo talento e alla sua determinazione e nonostante le difficoltà di una formazione in DAD, Lucrezia ha conquistato il suo maestro e alcuni colleghi musicisti; infatti, dopo solo un anno e mezzo di pianoforte e armonia, Luppi Musso ha deciso di farle registrare alcuni brani da lui composti.

Nelsingolo “The eyes of the wolf” la classica incontra la contemporanea con atmosfere tipiche della colonna sonora di “Twilight”, rivolte ad un pubblico giovane. Lo scopo è quello di avvicinare i propri coetanei alla vera musica, iniziata nel rock dai fenomenali Måneskin e nella classica contemporanea da pianisti straordinari come Nils Frahm.

Lucrezia è al primo anno del liceo Issel di Finale; ama la musica classica jazz e rock e infatti tra i suoi idoli troviamo Glenn Gould, Keith Jarret, Dave Brubeck, Queen, Van Halen. La speranza è che questi giganti della musica siano d’ispirazione alla giovane pianista, che debutterà quest’estate in alcuni live del suo maestro Alberto Luppi Musso.