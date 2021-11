Openday e Open Lab per scoprire il “Giancardi” di Alassio: “Un istituto proiettato sulle esigenze del lavoro”

Alassio. “Il 24 novembre, il 1 dicembre e 15 dicembre partono gli Open day dell’Istituto Alberghiero Aicardi Galilei Giancardi di Alassio, che permettono agli studenti di iscriversi ad una scuola professionale di stato che ha tra gli obiettivi primari incentivare un rapporto diretto con il mondo del lavoro.

Oggi il fatto di avere sul territorio una scuola professionale che garantisce oltre il 50% di piena occupazione agli studenti diplomati, garantisce non solo al territorio e alla comunità la possibilità di mantenere e implementare un livello di accoglienza turistica di eccellenza, ma agli studenti il lavoro post diploma e in questa fase storica ha un peso sicuramente importante”.

Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, spiega così la fattiva collaborazione con l’Istituto: “Il gran lavoro del team di dirigenza, dei docenti, del personale e degli allievi – aggiunge infatti – è confortato dai numerosi riconoscimenti ricevuti nell’anno scolastico trascorso e, soprattutto, dai risultati dell’indagine di Eudoscopio per la Fondazione Agnelli sulle migliori scuole italiane. Il report ha rilevato, per l’indice di occupazione dopo le Superiori, il Giancardi di Alassio al primo posto tra gli Istituti Professionali e dei Servizi sul territorio della Provincia e tra le migliori scuole del genere in assoluto”.

“Sala, sala bar, cucina, pasticceria, accoglienza, ma anche servizi commerciali turistici, sono numerosi gli indirizzi che durante il triennio gli studenti potranno scegliere assecondando le proprie peculiarità e disegnandosi un percorso formativo mirato. Ecco perché la Città di Alassio crede fortemente nell’istituto e ne patrocina le attività attuando una collaborazione costante con il dirigente scolastico Massimo Salza”.

Accanto ad una nutrita serie di date per gli Open Day 2021/22 in presenza, dopo il successo dello scorso settembre, tornano anche gli Open Lab dell’I.I.S. “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio e Albenga. Su prenotazione si potrà inviare i propri alunni o i propri figli ad una serie di avvincenti esperienze e lezioni tecnico- pratiche svolte nelle varie realtà dell’Istituto.

Al terzo anno del progetto, avviatosi con l’arrivo del Dirigente Scolastico Massimo Salza, la scuola è sempre più organizzata e dinamica, in grado di intercettare favorevolmente tanto le aspettative di allievi e famiglie, quanto i bisogni del territorio e del suo mercato del lavoro.

Nella consapevolezza della responsabilità di formare le figure professionali e tecniche così richieste dal tessuto produttivo del paese, dovendo al contempo consentire ai propri discenti di crescere verso ogni opzione possibile, la scuola ha ottenuto nuovi finanziamenti PON, insistendo con ulteriori ammodernamenti delle reti, degli impianti e delle strutture, secondo un principio chiaro di finalizzazione alla didattica, proponendosi come un Istituto all’altezza della sua tradizione, ma decisamente orientato verso le sfide formative in corso e quelle che attendono nell’immediato futuro.

Gli Openday all’Alberghiero, Agrario e ITIS avranno luogo nei giorni: 27 novembre; 11 dicembre 2021; 15 gennaio 2022. I Laboratori su prenotazione: 24 novembre; 1 e 15 dicembre 2021; 12 e 14 gennaio 2022.