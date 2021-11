Open day virtuale e laboratori in presenza al liceo Orazio Grassi di Savona

Savona. Open day virtuale al liceo Scientifico O. Grassi che invita gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e le loro famiglie alla diretta su YouTube che si terrà mercoledì 1 dicembre dalle ore 14.30.

“È importante offrire ai ragazzi un’opportunità di conoscere il piano formativo della scuola, nelle sue due articolazioni: tradizionale con il latino e l’opzione delle scienze applicate, attraverso nuove modalità multimediali”, spiega il dirigente scolastico Mauro Ferrando.

“Per partecipare – chiarisce la prof.ssa Monica Pastorino, referente dell’Orientamento – occorre semplicemente cliccare il link condiviso sul sito del liceo ed inviato alle scuole. L’evento sarà registrato e quindi si potrà riascoltare”.

Durante l’open day virtuale verranno illustrati i programmi di Matematica e Fisica; Scienze Naturali; Latino; Storia dell’Arte e Disegno; Informatica oltre ai numerosi progetti ed attività di ampliamento dell’offerta formativa.Sarà anche possibile ai partecipanti fare domande in chat di chiarimento.

“Il liceo Grassi – aggiunge il preside – risulta nella recente ricerca di Eduscopio-Fondazione Agnelli tra i primi posti in Liguria come risultati delle matricole universitarie delle facoltà scientifiche ed in particolare in quella di Chimica da cui ha ricevuto un premio durante il Salone Orientamento di Genova”.

“Attualmente l’ala vecchia dell’edificio – conclude il prof. Ferrando – è in fase di ristrutturazione per offrire agli studenti un ambienti di lavoro più moderno e sicuro. Il Liceo dispone di smart- lim in tutte le aule e di laboratori attrezzati di Informatica-Scienze-Fisica dove sarà possibile per gli studenti delle Medie partecipare su prenotazione ad alcune attività in presenza nei giorni 6 e 7 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00”.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www. liceograssi.edu.it/Orientamentoinentrata

Il prossimo open day si svolgerà sabato 15 gennaio in modalità da definirsi.