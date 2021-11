Obbligo green pass, nuovo ripristino del servizio TPL Linea

Savona. Da lunedì 8 novembre nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico locale nel savonese dopo le modifiche apportate per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro che hanno coinvolto gli autisti di TPL Linea.

Dopo due settimane all’insegna di una parziale riduzione delle corse e dei bus in circolazione, che erano stati necessari per la mancanza della certificazione sanitaria richiesta, la situazione del personale viaggiante si avvia verso una stabilizzazione che dovrebbe portare a breve ad un effettivo ritorno alla normalità.

(Al LINK indicato il nuovo prospetto di riferimento su orari e corse dall’8 al 14 novembre: https://www.tpllinea.it/wp-content/uploads/2021/11/CORSE-SOPPRESSE-NO-GREENPASS-dal-08-11-al-14-11.pdf).

“Prosegue ancora la regolarizzazione sanitaria del nostro personale e dalla prossima settimana siamo pronti a ripristinare altre linee e corse che erano state temporaneamente sospese, molte delle quali torneranno alla completa regolarità” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“I turni degli autisti e quindi l’operatività del nostro parco mezzi nella complessiva circolazione ordinaria dei bus di linea sono ormai prossimi alla normalità secondo la programmazione dell’orario invernale e il potenziamento del trasporto scolastico”.

“Fortunatamente restano poche e limitate riduzioni per la nostra utenza: l’azienda di trasporto savonese sta ancora proseguendo l’azione di monitoraggio e controllo sulle norme anti-Covid in vigore, con l’obiettivo di raggiungere la sicurezza sanitaria per tutti gli autisti in breve tempo e quindi eliminare ogni tipo di disagio e criticità ancora presente”.

“Seguiranno nei prossimi giorni altri aggiornamenti su orari, corse e linee a seguito dell’obbligo del Green Pass e della relativa regolarizzazione del nostro personale viaggiante in servizio nel savonese” concludono il presidente Sacone e il direttore Barusso.

E per la giornata di domenica 7 novembre, modifiche alla linea 3 per la Fiera di San Martino a Savona nel quartiere di Lavagnola: dalle ore 7.00 alle ore 20.00, verrà interrotta la circolazione veicolare nella piazza di Lavagnola a partire da via Abate e fino a via Botta/ponte di S. Martino e revocato il senso unico di marcia in via Santuario.

Gli autobus interessati al transito effettueranno il seguente percorso alternativo – linea 3 in partenza dalla stazione: giunti in prossimità di via Abate svolteranno a sinistra sul ponte di Lavagnola, proseguiranno in via Ciantagalletto e quindi riprenderanno il normale percorso.