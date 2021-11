Nove savonesi premiati con le Stelle al Merito del Lavoro

Savona. Domenica 21 novembre nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone di Genova si è svolta la cerimonia che ripropone quelle del 1^ maggio, Festa del Lavoro, del 2020 e del 2021, sospese per la pandemia.

Alla presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche è stata consegnata a 51 lavoratori liguri (precisamente 26 del 2020 e 25 del 2021) la Stella al Merito del Lavoro, che comporta il titolo di Maestro del Lavoro.

Sono stati nove gli insigniti della Provincia di Savona (e cioè 4 nel 2020 e 5 nel 2021) che, accompagnati dal loro console provinciale dei Maestri del Lavoro, Mario Costa, hanno ricevuto la meritata decorazione ed il diploma.

I premiati sono i seguenti. Per il 2020 Giorgio Berretta (Movinter), Roberto Buzio (Verallia), Giuseppe Giangaspero (Hitachi Rail), Rosella Siri (Zincol Ossidi). Per il 2021 Giuliano Ghersi (Enel), Mauro Giaccardi (Liguria Digitale), Bruno Roetto (Esso), Rosa Anna Saffirio (Movinter), Salvatore Vita (Esso).

I Maestri del Lavoro sono lavoratori che hanno compiuto 50 anni e abbiano lavorato per oltre 25 anni ininterrottamente alle dipendenze di un’azienda. Si sono particolarmente distinti per singoli motivi di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Hanno, con invenzioni ed innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza delle macchine e dei metodi di lavorazione. Hanno contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.