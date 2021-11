Nomine alla Soprintendenza delle belle arti: a Savona confermato l’architetto Roberto Leone

Liguria. Alla direzione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia subentra l’Arch. Cristina Bartolini, nuovo Soprintendente in carica. La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Imperia e Savona resta in capo all’attuale Soprintendente, architetto Roberto Leone. Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria continuerà ad essere diretto dall’attuale Direttore in carica, architetto Manuela Salvitti, Soprintendente ad interim uscente della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.

Le nomine fanno seguito alla recente procedura di reclutamento di personale con funzioni dirigenziali non generali condotta dal Ministero della Cultura sul territorio nazionale, la quale ha visto coinvolti anche alcuni Istituti del territorio ligure.

Nel dare il benvenuto all’’architetto Cristina Bartolini alla guida della Soprintendenza di Genova e La Spezia, il Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Liguria – architetto Manuela Salvitti – esprime la “propria soddisfazione per il nuovo assetto dirigenziale degli Istituti su indicati nella certezza che esso possa garantire un’equa ripartizione delle competenze, mantenendo fermo il comune impegno nei confronti della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Liguria”.