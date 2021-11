New Basket ABC Ponente, una settimana con le squadre maggiori impegnate

Alassio. Questa settimana hanno riposato l’Under 17 Gold, le due squadre Under 15 e l’Under 17 femminile che inizierà a breve il campionato mentre sono scese in campo le squadre maggiori, ecco nel dettaglio come è andata.

La Serie D targata New Basket ABC Ponente gioca a Lavagna una partita fisica e intensa. “Dopo un buon primo quarto iniziamo a subire i loro centimetri e chili vicino a canestro ma restiamo in partita per quasi 30 minuti. In diversi frangenti perdiamo la lucidità e la voglia di giocare assieme; oltre a questi fattori a incidere è stata l’assoluta mancanza di precisione ai liberi che alla fine ha creato un distacco che poteva essere sicuramente minore”

Blue Sea Lavagna 63 – New Bk ABC Ponente 43 (15-16; 30-25; 42-33)

Blue Sea Lavagna: Papini, Elia 6, Gardella 7, Bottino 14, Davini 8, Mangione 10, Mombelli 4, Vargas, Mariani 6, Bajardo 8, Provatidis, Razzetti. All. Carraro

New Bk ABC Ponente: Manfredi M. 4, Robaldo, Mola 12, Fousfos, Lila 4, Arienti 2, Arrighetti 4, Noumeri 12, Varaldo, Iaria, Revetria 5. All. Ciravegna.

A Ceriale arriva il My Basket Genova dando vita a un incontro molto equilibrato dove alla fine sono i genovesi a spuntarla sui Bianco-Verdi dopo una partita sempre in bilico.

“Il livello dell’Under 19 Gold è alto e per stare al passo con i migliori abbiamo bisogno di allenarci intensamente. Noi dobbiamo essere più pronti a giocare queste partite in un campionato, esclusa la favorita Next Step, dove ogni gara sarà molto equilibrata e interessante” dichiarano i coach.

ABC Ceriale 63 – My Basket Genova 66 (13-18; 29-34; 46-53)

ABC Ceriale: Giuliano M. 4, Caprioglio L. 16, Cerrato M. 19, Auricchio M., Innocenti A. 2, Basso G. 3, Ansorena D., Olivieri E., Magaletti F. 16, Merlo A. 3. All. Romano-Accinelli

L’Under 19 Gold scende in campo a Genova, contro Pallacanestro Levante, nonostante un inizio concentrato e concreto per gli alassini, precisi al tiro nei primi minuti e attenti in difesa, la partita diventa tirata ed equilibrata.

Per i ponentini diversi sono stati gli errori offensivi, di scelte, di convinzione e di precisione ai tiri liberi. E tanti i ritardi difensivi.

“Rimane da premiare il carattere del gruppo, sicuramente migliorato nel corso degli anni, che ha saputo portare a casa una partita mai decisa e tirata fino allo scadere del tempo”.

Pallacanestro Levante 62 – ABC Alassio 63 (11-17; 27-27; 44-44)

ABC Alassio: Manfredi M. 2, Massa, Mola 22, Fousfos 2, Venturini 6, Giribaldi 12, Arrighetti 5, Noumeri 4, Manfredi A. 9, Iaria 1. All. Ciravegna