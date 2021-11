New Basket ABC Ponente, tanto entusiasmo per la ripresa dei maggiori campionati

Il sodalizio nato dall’accordo tra Basket Albenga, Pallacanestro Alassio e Basket Ceriale ha ripreso l’attività con entusiasmo e tante squadre che partecipano ai vari campionati giovanili dall’Under 15 ai senior con l’obiettivo di permettere a tutti di giocare a seconda delle proprie possibilità.

New Basket ABC Ponente sarà presente in Under 15 con due squadre, in Under 17 Gold maschile, Under 17 femminile, Under 19 Gold con due squadre e in Serie D con una compagine formata principalmente dai giovani del vivaio.

Ecco nel dettaglio come sono andate le prime partite:

SERIE D: Debutto in trasferta con Villaggio… dove si paga l’emozione iniziale.

“Esordio assoluto per la giovanissima compagine targata NEW BASKET ABC PONENTE in un campionato difficile come la Serie D.

Approccio timido e sfortunato dove i primi punti tardano ad arrivare nonostante si siano costruite buone occasioni al tiro; difensivamente siamo poco aggressivi e permettiamo agli avversari di imporre il loro gioco fluido e organizzato.

Dopo un primo quarto di rodaggio dimostriamo mentalità e carattere alzando l’intensità e la determinazione dando vita ad una partita mai completamente scontata.

Siamo ben consci che non sarà un campionato facile e che ora ci aspetta un trittico di partite molto difficili ma siamo anche consapevoli di essere in una categoria adatta alla nostra crescita”.

VILLAGGIO BK 56 – ABC PONENTE 47 (21-7; 27-18; 45-32)

ABC PONENTE: Giribaldi 4, M. Manfredi 2, A. Manfredi, Mola 9, Lila, Arienti, Arrighetti 3, Noumeri, Varaldo, Revetria 22, Iaria 7. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: Per ABC Ceriale Buona la prima contro Pallacanestro Levante mentre per ABC Alassio un referto rosa e uno giallo contro i colossi di Next Step



Prima di campionato per la compagine guidata da Romano-Accinelli che conduce in una partita equilibrata per buona parte dell’incontro fino al 74-66 finale che decreta i primi due punti della stagione: “Sono da elogiare tutti i ragazzi scesi in campo che hanno dato il massimo nonostante le assenze e giocatori a mezzo servizio: in attesa di recuperare tutti gli effettivi bella vittoria nell’esordio in campionato”.

ABC CERIALE 74 – PALL. LEVANTE 66

CERIALE: Caprioglio l. 13 . Cerrato m. 24 , Auricchio m. 7 , Innocenti a. 2 , Basso g. 8 , Ricciardi a. 12 , Olivieri e , Magaletti f 8. All. Romano-Accinelli

Buona prova contro una squadra che fa del fisico, dei centimetri e della rapidità i loro punto di forza.

Abbiamo dato una grande prova di carattere contro NEXT STEP ACADEMY anche se con qualche distrazione in alcuni momenti della partita. L’aspetto più positivo è che siamo sempre stati determinati a migliorare le situazioni e a non subire in nessuna parte del campo contro una selezione di ragazzi stranieri venuti in Italia per coltivare il sogno del professionismo.

ABC ALASSIO 51 – NEXT STEP ACADEMY 82 (8-17; 26-43; 41-62)

ABC ALASSIO: Manfredi M. 5, Manzo, Mola 15, Fousfos, Lila 2, Venturini 7, Manfredi A. 2, Arrighetti 7, Giribaldi 2, Robaldo, Iaria 11. All. Ciravegna

NEXT STEP ACADEMY: Stankovic, Guduric 3, Radovanovic 8, Rossi 6, Tasic 33, Lamine 12, Ognyanovic 6, Perunicic 2, Kocvara 8, Urosevic 4. All. De Mita

Partita più difficile di quanto dica il risultato finale. Dopo un primo quarto concluso 5-18 per i nostri colori la gara si complica e siamo sempre a condurre la partita ma con grandi distrazioni, poca concretezza e fluidità nel gioco. Tanti spunti su cui lavorare e migliorare commenta coach Laura.

Bordighera 42 – ABC Alassio 58 (5-18; 16-29; 29-41)

ABC ALASSIO: Manfredi M. 3, Massa, Mola 18, Fousfos 1, Lila 4, Venturini 4, Manfredi A. 7, Arrighetti 10, Giribaldi 10, Marengo 1, Iaria. All. Ciravegna

Under 17 Gold: due vittorie su due in partite molto equilibrate ed emozionanti

Partita difficile quella con My Basket Genova nella prima di campionato. Approcciamo bene l’incontro, soffriamo nella parte centrale andando anche sotto di 5 nel terzo quarto ma con carattere torniamo avanti e la vinciamo nell’ultimo quarto. Siamo una squadra nuova che deve ancora trovare l’amalgama in campo ma che si è già dimostrata molto coesa a livello di spogliatoio con la panchina sempre pronta a sostenere i compagni in campo.. Questo è un gran bel punto di partenza.

MY BASKET GENOVA 56 – ABC PONENTE 60 (10-24; 28-37; 46-49)

ABC PONENTE: Parodi 5, Maffioli 6, Dimitriu 4, Pezzolo, Madonia, Marengo 15, Manzo 3, Hu 12, Zunino, Lazzari 1, Robaldo 14, Ricciardi. All. Ciravegna

“A Cogoleto seconda di campionato senza il capitano Manzo e dopo 15 minuti in equilibrio Cogoleto da un break impressionante all’incontro andando al riposo sul +17 frutto di tanti contropiedi. Il terzo quarto non vede nessuna reazione da parte nostra e riusciamo a recuperare solo un punto pur dando segnali di ripresa. Partita finita? Nient’affatto. Con un gran parziale di 22-6 portiamo la compagine di casa ai supplementari e con una prova di gran carattere vinciamo 68-73”.

Cogoleto 68 – ABC Ponente 73 (12-12; 40-23; 55-39)

ABC Ponente: Lazzari 10, Pezzolo 12, Parodi, Robaldo 18, Tassinari, Ricciardi 15, Zunino, Madonia, Dimitriu 6, Hu, Maffioli 2, Marengo 10. All. Ciravegna – Accinelli