New Basket ABC Ponente, il resoconto della settimana con le due Under19 in evidenza

Alassio. Sono scese in campo tutte le compagini della galassia ABC Ponente escuse le due Under 17, quella maschile e quella femminile.

Ecco un breve riassunto di come sono andate le compagini impegnate:

SERIE D: Per due quarti bene poi il calo

Al PalaAlassio arriva Virtus Genova e giochiamo una discreta partita fino all’intervallo. Nella seconda parte caliamo di intensità e attenzione che ci porta a subire troppo difensivamente e a giocare confusi e frenetici in attacco. Nota a margine: in una partita dal punteggio cosi basso i liberi sono ancora più importanti e il nostro 5 su 15 fa la differenza… in negativo.

ABC Ponente Alassio 38 – Virtus Genova 56 (9-11; 21-25; 31-41)

ABC Ponente Alassio: Venturini 3, Mola 3, Fousfos 2, Lila, Arienti 3, Manfredi 2, Arrighetti 9, Noumeri 5, Bertolino 2, Iaria, Revetria 9. All. Ciravegna-Accinelli

Virtus Genova: Bianco 9, Ansaldo 17, Bertini, Pranzo 7, Esposito, Vavassori, Aragoni 2, Pestarino 5, Garaventa 8, Valdata 7, Ferraris, Paganini. All. Caorsi-Salomone

UNDER 19 Gold: Due belle vittorie



A Ceriale arriva il Cus Genova ma, con una prestazione intensa fin dalla palla a due, la partita va fin da subito sui binari giusti già dai primi minuti.

Ottimo il fatto che tutti siano andati a referto in una gara mai in discussione per la bella prova corale!

Ceriale 91 – Cus Genova 60 (26-13; 50-29; 72-49)

ABC CERIALE: Giuliano 6, Caprioglio 3, Cerrato 20, Auricchio 3, Innocenti 4, Basso 11, Ansorena 2, Ricciardi 18, Olivieri 3, Magaletti 13, Merlo 8. All. Romano – Accinelli

Buoni primi due quarti, per intensità, concentrazione e gioco offensivo. Nella seconda parte della partita patiamo la reazione dei genovesi che riducono lo scarto ma riusciamo a reagire, nonostante alcune distrazioni difensive e a rimbalzo. Saliamo a 6 punti in un campionato difficile e molto stimolante!

ABC Ponente Alassio 63 – My Basket Genova 49 (16-6; 36-20; 48-36)

ABC Ponente Alassio: Manfredi M., Massa 2, Mola 15, Fousfos, Venturini 4, Giribaldi 9, Arrighetti 3, Noumeri 8, Manfredi A. 8, Robaldo 11, Iaria 3. All. Ciravegna

UNDER 15: Ben quattro partite con un bilancio in parità

Esordio di campionato amaro per l’u15 targata NEW BASKET ABC PONENTE che cede in trasferta contro BASKET SESTRI.

Le tante e importanti assenze mostrano una squadra poco determinata a lavorare sia in attacco che in difesa.

Questa partita dovrà essere di sprono per tornare in palestra a lavorare con maggiore intensità in vista delle prossime gare.

BASKET SESTRI 69 – ABC ALBENGA-CERIALE 27 (12-4/16-8/23-6)

ABC ALBENGA-CERIALE: Radini 1, Magaletti 2, Ferrando 5, Ferrabone, Degola 12, Lavagna 2, Martinetti 5, Circosta. All.Gasparotto

Partita nel complesso positiva dove finalmente si è visto un miglioramento dal punto di vista offensivo, meno frenesia e belle azioni che hanno visto coinvolta tutta la squadra.

C’è ancora un grande lavoro da fare per quanto riguarda la DIFESA e gli aiuti difensivi, che stasera abbiamo pagato a caro prezzo. Un plauso va anche agli avversari che nonostante le assenze non si sono mai arresi e hanno dato battaglia fino alla fine.

FINALE BASKET ASD 46 – ABC ALBENGA-CERIALE 69 (8-20; 21-37; 35-50)</strong

ABC ALBENGA-CERIALE: Radini 2, Caratozzolo, Cerrato 10, Cimino 31, Magaletti, Ferrando 10, Ferrabone, Degola 4, Lavagna, Martinetti 12, Circosta, Pittella. All. Graziani – Gasparotto

In meno di 24 ore affrontiamo Maremola e Sanremo, due compagini che negli ultimi confronti diretti con l’annata 2007-08 ci avevano superato con 35-40 punti di scarto.

Venerdì sera, a Pietra Ligure, iniziamo timorosi ma con il passare dei minuti capiamo che senza paura la partita è giocabile nonostante l’aver davanti una squadra più strutturata di noi e più tattica: alla fine, contro ogni pronostico, la spuntiamo vincendo 55-61 e dimostrando carattere!

Maremola 55 – ABC Alassio 61 (14-14; 28-37; 41-46)

Maremola: Pazzano, Notari 7, Gorrieri 6, Zunino P. 2, Pecchioni, Cavarischia, Le Shanaku 9, Morello 24, Perrone 7, Magani. All. Giarola

Alassio: Montagna, Naso 2, Maffiola E. 11, Furia, Giraldi 2, Donadio 7, Bozzolo 17, Ravina, Fatucci 4, Slanzi, Maffiola A. 12, Salem 6. All. Devia

Sabato mattina, con Sanremo, dopo la cena di squadra, iniziamo assonnati ma dopo un bel parziale sanremese iniziamo a giocare e la partita è di quelle vere dove andiamo all’intervallo sotto solo di 4 e il divario finale a favore di Sanremo, anche grazie a un maggiore tatticismo sanremese, viene scavato nell’ultimo quarto.

ABC Alassio 47 – Sanremo 63 (14-18; 31-35; 39-48)

Alassio: Montagna 1, Naso, Maffiola E. 3, Giraldi, Furia, Donadio 16, Bozzolo 11, Ravina, Slanzi, Maffiola A. 14, Zanelli 2, Salem. All. Devia.

Sanremo: Goracci 23, Franceschini 21, Lupi 4, Revera 2, Ligato, Paolini, Rossi 2, Gervasoni 1, Romeo 2, Donnabolla, Borro 8, Giovinazzo. All. Bonino

“Nel complesso sono notevoli i miglioramenti rispetto alla prima di campionato. Senza guardare il risultato dobbiamo continuare a impegnarci per limare i difetti e migliorare perché i margini sono ampi”.