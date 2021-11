Neuropsichiatrie al consultorio di Albenga, l’Asl risponde a Ciangherotti: “Il servizio resta garantito”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica dell’Asl2 savonese alle affermazioni del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga Eraldo Ciangherotti rispetto alle attività del consultorio di Albenga.

Ieri l’esponente forzista aveva affermato: “Dal 1 dicembre non ci saranno più neuropsichiatre al consultorio di Albenga. Pertanto i ragazzi con disabilità del comprensorio ingauno, per queste visite, dovranno rivolgersi al servizio attivo al Ruffini di Finale. Albenga rischia di perdere il servizio consultoriale per bambini disabili. Un’altra pugnalata per una comunità, come quella albenganese, già privata di un pronto soccorso all’ospedale Santa Maria di Misericordia”.

Un’ipotesi che l’Azienda Sanitaria Locale smentisce: “L’attuale attività del servizio per bambini disabili di Albenga è garantita – si legge in una nota – La direzione aziendale, al corrente delle dimissioni di due neuropsichiatre avvenute questa estate, ha da tempo predisposto gli opportuni accorgimenti organizzativi”.

“L’attività del consultorio di Albenga per i bambini disabili quindi prosegue su appuntamento esattamente come si è svolta fino ad adesso”.