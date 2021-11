“Nei pronto soccorso mancano medici di guardia, non direttori”: lo sfogo di un ex dottore del Santa Corona

Sono il dottor Giorgio Cortassa. Ho lavorato per 33 anni – dal 1987 al 2020- al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona dal quale – avendo abbondantemente raggiunto e superato i requisiti per la pensione – ho dato le dimissioni nel dicembre 2020 (me ne sono andato io, non mi hanno mandato in pensione loro). Ho visto pubblicata la vostra intervista sul Pronto Soccorso al dottor Lerza – direttore del PS di Savona.

Guardate che ciò che manca nei Pronto Soccorso non sono mica i direttori, come il dottor Lerza. No, i direttori ci sono tutti. Ciò che manca sono soprattutto i medici di guardia; e sono loro quelli che fanno i turni! Allora perché non andate a chiedere a loro, ai medici ed agli infermieri nelle salette dei Pronto Soccorso, che cosa ne pensano della situazione, e quali sono i problemi? Perché sono soprattutto loro quelli che combattono ogni giorno in trincea…e che oggi come oggi appena possono se ne vanno. Un motivo ci sarà, giusto?

E tenete conto che i dipendenti potrebbero essere accusati di “attività aziendale”, con relative reprimende da parte della ASL, quindi potrebbero dover proteggere la loro identità.

Qualche giorno fa mi è stata anche inviata questa foto che ritrae le bandiere che sventolano sul piazzale di fronte al DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) del Santa Corona.

La bandiera italiana è un simbolo, protetto per legge, per il quale sono morte non poche persone ed a cui tutti noi possiamo volere più o meno bene. Ma non solo: ogni persona che abbia anche solo una vaga infarinatura di organizzazione e management sa bene che i simboli sono molto importanti. Quindi…non credo sia necessario nessun ulteriore commento, giusto?