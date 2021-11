Nasce anche il Liguria il centro antidiscriminazioni per le persone Lgbti+

Liguria. Nasce anche nella nostra regione, precisamente a Genova, il Centro Antidiscriminazioni per le persone LGBTI+ della Liguria. L’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha pubblicato ieri (martedì 9 novembre) la graduatoria finale con i progetti che hanno ottenuto un importante finanziamento pubblico.

Tra questi, 100mila euro andranno all’Arcigay Genova che ha partecipato al bando insieme a una rete che metterà insieme numerose realtà del territorio genovese e ligure già impegnate per i diritti Lgbti+ e per il contrasto alle discriminazioni e alla violenza.

Il centro aprirà le porte nella sede di Arcigay Genova, in via del Lagaccio 92R, e prenderà il via nelle prossime settimane la prima fase operativa. L’obiettivo di Arcigay, si legge in una nota, è quello di dar vita a un presidio che diventi punto di riferimento anche per le istituzioni locali, anche alla luce dell’affossamento del Ddl Zan contro l’omobitransfobia al Senato.