My Rifiuti, a Varigotti un’escursione dedicata alla pulizia dell’ambiente

Finale Ligure. Ripulire il nostro territorio dai rifiuti plastici e sensibilizzare le persone affinché ognuno, con piccoli gesti quotidiani, faccia la propria parte per ridurre il consumo di plastica.

Questi gli obiettivi di “My Rifiuto”, l’escursione clean-up organizzata da diverse associazioni e realtà locali come CEA Finale Natura, WWF Savona, FOR, Garosci de Pia e Sfuso Diffuso, attive da anni sulle tematiche ambientali che si terrà il prossimo 28 novembre a Varigotti. Non è infatti la prima volta che vengono organizzate iniziative di questo tipo sul territorio ma, purtroppo, nonostante ormai l’informazione sull’importanza di ridurre il consumo di plastica sia sicuramente molto diffusa, c’è ancora molto da fare.

Come spiega Carlo Lovisolo di CEA Finale Natura: “Siamo felici di dare il nostro piccolo contributo concreto per affrontare questa problematica, e non ci stancheremo mai di sottolineare che la vera soluzione alla radice sarà la riduzione della produzione industriale di materie plastiche, parallelamente alla crescita della sensibilità ed educazione civica ed ambientale delle persone”.

L’evento sarà dunque l’occasione per prendersi cura del nostro amato territorio semplicemente dedicandosi alla raccolta di bottiglie, mascherine, cartacce varie, packaging di vario tipo, mozziconi di sigaretta che ancora troppo spesso vengono abbandonati nell’ambiente causando degrado e inquinamento, ma anche per riflettere e confrontarsi sui nostri comportamenti e su cosa ognuno di noi possa fare per migliorare la situazione attraverso scelte tanto semplici quanto importanti, quali eliminare dalla nostra quotidianità di sacchetti, cannucce, gomme da masticare, bottiglie in plastica; scegliere tutte le volte che è possibile alimenti non confezionati, detersivi e detergenti sfusi o solidi, eliminare piatti, tazzine, bicchieri monouso ecc. , solo per citare alcune delle buone pratiche che chiunque può adottare da subito.

E se ogni luogo del pianeta merita rispetto, è partendo dalla cura e dall’amore per i luoghi a noi più cari che ognuno può, concretamente, fare la sua parte. Il Finalese è un ambiente ricco di biodiversità, un paradiso naturalistico ma, proprio per questo, un ambiente fragile, che va tutelato non con azioni una tantum, ma giorno dopo giorno. Quindi se l’obiettivo primo di “My Rifiuto” è dare un segnale e aumentare la consapevolezza delle tematiche ambientali nelle persone, non è secondario un obiettivo che va oltre questa singola iniziativa. “Auspichiamo di contribuire a rendere il Finalese un esempio di sensibilità verso le problematiche legate alla tutela dell’ambiente, per rendere sempre più il nostro meraviglioso ed unico territorio un esempio virtuoso di sostenibilità e tutela ambientale ” aggiunge Lovisolo.

L’evento del 28 novembre è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto per il Restauro Ambientale Sostenibile del Promontorio di Varigotti ed è inserito tra le iniziative nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti https://ewwr.eu/ con hashtag #myrifiuto.

Luogo-simbolo dell’iniziativa il Promontorio di Varigotti (Punta Crena), sito splendido per natura e paesaggio, ma in crescente degrado, tanto che sull’area è previsto un importante progetto di riqualificazione sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo che, con l’occasione, verrà illustrato ai partecipanti. Il progetto di restauro vede capofila il Comune di Finale Ligure, con partners la Soprintendenza ai Beni Archeologici, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Finalese e l’Associazione Varigotti Insieme.

Appuntamento a Varigotti in Piazza Cappello da Prete alle 9; termine operazioni previsto alle ore 12.30 circa. Saranno presenti le Guide del CEA; i partecipanti, eventualmente divisi in gruppi di massimo 20 persone ogni guida, verranno smistati a Punta Crena, Malpasso e dintorni. Tutti percorsi con dislivello minimo. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni consultare la pagina Facebook dell’evento.