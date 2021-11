Morte Federico Occhipinti, sabato i funerali a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Si terranno sabato 20 novembre alle ore 11 presso il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Cairo Montenotte i funerali di Federico Maria Occhipinti, il giovane cairese trovato morto per strada a Valencia il 28 ottobre scorso.

Il corpo del 31enne era stato ritrovato in un marciapiede della città spagnola, nel quartiere di Casitas Rosa. Occhipinti si era trasferito da alcuni anni in Spagna, poi era ritornato a Cairo per un po’ di tempo, per poi tornare a Valencia.

La salma arriverà alle 20 di questa sera a Cairo Montenotte, nella Cappella di San Rocco. Il Santo Rosario sarà recitato nel Santuario domani, venerdì 19 novembre, alle ore 17.30.

I familiari invitato a commemorare il ragazzo non con fiori ma con eventuali donazioni all’Associazione L.I.D.A. sezione Valbormida.